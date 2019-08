Colectivo: polémico anuncio de nuevo ramal

Tras la presentación del proceso preventivo de crisis que realizaron las tres empresas que prestan el servicio de transporte urbano de pasajeros, la firma Ersa SA ingresó ayer un expediente informando a la Comuna que desde hoy funcionará el ramal “D” de la línea 105, por lo que desde la Comuna informaron a El Litoral que la misma carece de legalidad, ya que no se han cumplido los pasos legales necesarios. Además su recorrido, según la presentación realizada, afectaría a la empresa Turismo Miramar que por licitación en el 2015, ganó la traza de Molina Punta -cementerio.

En un contexto donde el servicio de transporte que se brindará desde mañana depende del pago de haberes de acuerdo a la escala nacional, para sorpresa de muchos, y tras la presentación del proceso preventivo de crisis que implica despidos, suspensiones y reducciones de jornadas laborales, la firma Ersa SA presentó ayer un expediente informando a la Comuna que desde hoy funcionará el ramal “D” de la línea 105, por lo que El Litoral consultó al subsecretario de Transporte de la Comuna, Lisandro Rueda, quien indicó que “se ha presentado un expediente donde se informa un nuevo servicio desde mañana (por hoy) pero su puesta en funcionamiento sería ilegal, ya que no se han cumplimentados los plazos legales y en consecuencia las unidades podrían ser secuestradas”.

En lo que respecta a la traza del nuevo servicio comentó que “tenemos entendido que pretenden que las unidades circulen desde el centro hasta el anfiteatro Cocomarola, pero estamos justamente por reunirnos para conocer el expediente, porque esto es inviable en estas circunstancias”.

Y ante el anuncio de que se superpondría a la traza que realiza la línea 110 A, desde la firma Turismo Miramar, su titular Roberto Báez, dijo a El Litoral que “desconocemos el tema, sólo hay trascendidos, pero no obstante mañana (por hoy) concurriremos al Municipio a interiorizarnos de la situación”.

“En 2015 por licitación se nos confirió la traza que va desde el Molina Punta hasta el cementerio, pasando por el anfiteatro Cocomarola y es imposible que se afecte nuestro recorrido”, dijo Báez.