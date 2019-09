Se completó la penúltima fecha de la fase de grupos

Con tres partidos que se jugaron el sábado por la noche se cerró la novena y penúltima fecha de la fase de grupos del Torneo de Primera División Femenino de la Liga Correntina de Fútbol.

La actividad se concentró en la cancha de Libertad, escenario donde en el partido de último turno las tetracampeonas de Deportivo Mandiyú derrotaron a Ferroviario, por 2 a 0, recuperando el liderazgo de la Zona A.

En tanto que por la Zona C, previamente, las punteras Villa Raquel vencieron a Quilmes por 2 a 0 y también fue triunfo de Dr. Montaña sobre Deportivo Popular B por 1 a 0.

El fin de semana se jugará la décima fecha, que terminará de definir los clasificados a las Copas de Oro y Plata.

Por el momento, ya se aseguraron su boleto a la Copa de Oro las chicas de Mandiyú, Sportivo, Curupay A, Libertad y Villa Raquel.

La grilla de partidos es la siguiente: Zona A: Lipton A vs. Ferroviario, Curupay A vs. San Jorge, Mandiyú vs. Sportivo. Zona B: Robinson vs. Deportivo Empedrado, Curupay B vs. Yaguareté, Popular A vs. Libertad. Zona C: Quilmes vs. Dr. Montaña, Lipton B vs. Villa Raquel, Popular B vs. Sacachispas.