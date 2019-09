Remís: una docena de empresas aplicará la suba de tarifa a $54,50

A pesar de la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 566 del Poder Ejecutivo nacional, que estableció el congelamiento de los costos desde el 9 de agosto, los remises de la ciudad avanzan en una actualización de la tarifa mínima. Por ello, desde el lunes 16 de septiembre, la mínima pasará de costar $50 a $54,50.

Sobre la adecuación de la tarifa mínima, El Litoral consultó al referente de la Asociación de Remiseros de Corrientes, Juan Castillo, quien indicó que “desde el lunes 16 de septiembre, 12 de las 31 firmas que brindan el servicio de remís en la ciudad comenzarán a cobrar $54,50 la bajada de bandera, pero en lo porcentual irá bajando a partir del tercer kilómetro llegando a un 6-7%”, y aclaró que “la suba no supera el 10%, por lo que estimamos que la demanda no se vera afectada”.

Respecto a las otras firmas que aún no aplicarán el nuevo costo de bajada de bandera, señaló que “gradualmente se irán sumando. La próxima semana serán otras 10 y la siguiente se completará el total, por lo que los 3.100 coches que prestan el servicio, a fin de mes, estarán cobrando la misma tarifa”.

“La manera gradual de aplicar el nuevo cuadro tarifario responde no sólo a la actualización de los softwares de los odómetros y la impresión de tarifarios, sino también a fin de fomentar la competitividad entre las firmas que otorgan una mejor performance a algunas empresas que lo requieren”, explicó Castillo.

Por último, en lo que refiere a un posible impacto negativo en la demanda, Castillo comentó que “algunas firmas no están conformes con avanzar con la nueva tarifa por miedo a la afectación en la demanda, pero como la suba no llega al 10%, consideramos que no tendremos mayores inconvenientes”.