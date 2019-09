CIERRA LA ETAPA CLASIFICATORIA DEL TDI B

La sexta fecha, última de la fase clasificatoria del Torneo del Interior B (TDI B) de rugby, se disputará hoy.

Desde las 13, Aguará recibirá a Los Tordos de Mendoza por el grupo B. El equipo formoseño no puede abandonar el último lugar del grupo, pero no perderá la plaza que tiene la Región NEA al no haber descenso en el presente año.

Por su parte, ya clasificado a los octavos de final, Curne de Resistencia visitará a Roca RC desde las 15.30. El equipo universitario, campeón en el NEA, ya se aseguró el primer lugar del grupo que también lo componen Old Lions de Santiago del Estero y San Ignacio de Mar del Plata.