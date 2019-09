Pichetto: "Decir que la gente no come en Argentina es una exageración"

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, sostuvo hoy que "hay que reestructurar" los planes sociales para "alivianar la carga impositiva a la clase media trabajadora y las pymes", cuestionó a los "gerentes de la pobreza" que reciben "muchos recursos del gobierno nacional" y dijo que "decir que la gente no come en Argentina, es una exageración".



Pichetto brindó estos conceptos en declaraciones a radio Mitre, luego de una semana en la que los movimientos sociales protagonizaron acampes y protestas en distintos puntos de la ciudad, y la Cámara de Diputados aprobó en una sesión especial la prórroga de la Emergencia Alimentaria, lo cual implica un aumento en un 50 por ciento de los recursos destinados a este fin, por un monto de 10 mil millones de pesos.



Además Pichetto, advirtió que le llama "mucho la atención el silencio de la Iglesia" en relación a las protestas en los shoppings por parte de movimientos sociales o de hechos violentos en las calles, y consideró que es necesario "un llamado a la reflexión de que éste no el camino para generar reclamos, por más que sean de un contenido legítimo".



"Ningún país de América pone la cantidad impresionante de recursos para los sectores más carenciados que destina este gobierno para la seguridad social", destacó Pichetto, para quien "si esta situación se acentúa, se va a consolidar la estructura de pobreza y se convierte en una práctica inviable".