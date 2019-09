Referentes de Caps buscan asegurar el stock de medicamentos y personal

Desde que se implementó la Cobertura Universal de Salud en los Caps, los trabajadores empezaron a detectar que el incremento de la demanda asistencial no fue acompañado con un mayor stock de medicamentos y preservativos provistos por Nación. Esto generó déficit y demoras en el suministro.

Si bien, los Caps no llegan a tener un desabastecimiento ya que la provincia estableció un sistema de entregas para garantizar la provisión, lo cierto también es que algunos remedios tardan al menos cuatro días en llegar.

Sumado a esto, el déficit de médicos generalistas (o de familia) y la necesidad de mayor recurso humano, preocupa al personal que trabaja en estos centros de atención primaria ubicados en los barrios.

Estas inquietudes serán expresadas hoy al ministro de Salud, Ricardo Cardozo, debido a que se espera que durante la mañana reciba a los delegados de los Caps.

“Luego de presentar notas solicitamos una reunión con el ministro de Salud, para exponer la situación del sector. Nos reuniremos a las 10 de la mañana y la idea es manifestar nuestra preocupación ya que no damos a basto ni con la medicación, ni con el número de profesionales que trabajan en los estos centros de salud”, expresó a El Litoral Gabriela Prieto, una de las delegadas.

En lo que respecta a los medicamentos precisó que “siempre las farmacias de los Caps se abastecen de la medicación que envía tanto Nación como provincia. El déficit comenzamos a notar, desde que el gobierno nacional modificó el programa Remediar y comenzó a funcionar la CUS. Allí se redujo la cantidad hasta en un 40% en algunos casos, y entonces la provincia comenzó a abastecer, pero en ocasiones nos quedamos sin stock. Hay faltantes de amoxicilina, sabutalmon (que ocupan los niños con enfermedades respiratorias), enalapril y preservativos (porque también tenemos una mayor demanda)”.

De todas maneras destacó que ante la detección de faltantes, realizan el pedido a al Ministerio de Salud que brinda respuesta pero en algunos casos los remedios tardan hasta tres días en llegar. “No estamos en crisis de desabastecimiento, pero sí no llegamos a cubrir la gran demanda de la población”, especificó.

Por ese motivo, durante el encuentro de hoy solicitarán alguna estrategia para asegurar el stock de los centros de salud.