La abogada Mariana Barbitta, quien representa a Federico Neme, y Corina y Francisco Noguera, que quedaron en libertad en un juicio abreviado en la causa Sapucay, cuestionó a la Justicia. La profesional del derecho apuntó con críticas concretas a la causa y remarcó el caso de Neme: la propia Fiscalía, que lo tuvo preso durante dos años y medio, resolvió su absolución.

“Neme quedó absuelto después de dos años y medio preso. Quedó absolutamente desvinculado de todo. Eso muestra un déficit absoluto. Estuvo dos años y medio preso y resulta que el fiscal ahora lo absuelve. Eso es inaudito”, dijo a Radio Dos.

“En el caso de Corina Noguera, recibió 3 años de prisión, y Francisco Noguera, 3 años y 6 meses, por reconocer culpabilidad para acordar su libertad. De ser considerados al inicio de la causa como ‘coautores de la supuesta asociación ilícita’, se los condena como ‘partícipes secundarios’ en el marco del acuerdo de culpabilidad para lograr la libertad”, explicó.

“Mis clientes no aguantaban más su estado de detención. Por eso eligieron acordar. No podían esperar más frente a un disparate. Firmaron el acuerdo porque no daban más”, insistió Barbitta.

“La causa tiene un requerimiento de elevación a juicio en 2017 donde se imputaba a varios como coautores del delito de asociación ilícita en calidad de miembros. Esta fue la foto de elevar la causa. Ayer, cuando se acordó, en un caso (el de Neme) se absolvió. Es llamativo que después de dos años y medio se resuelva así”, analizó la abogada.

“En los casos de Corina y Francisco, debieron modificar su nivel de participación para darles la libertad al cumplirse dos tercios de la pena. Se los imputó como ‘coautores de supuesta asociación ilícita’ y ahora resultaron ‘partícipes secundarios’”, dijo. “La Justicia está demostrando un déficit tremendo porque hay una demora absoluta en las decisiones. Hubo presos sin condenas, lo que es gravísimo”, criticó Barbitta.

“La libertad es lo más importante, y ellos estaban detenidos basados en arrepentidos, en pruebas que no existen. Es una megacausa narco y nunca se secuestró drogas: eso es insólito”, agregó.

Respecto a sus clientes, Noguera, consideró que “recibieron un apriete extorsivo para quedar en libertad, porque un juicio oral implicaría al menos dos años por lo menos, y ellos no daban más”.