Desarrollo sustentable en epocas de crisis

Pensar en un Proyecto de País, es algo que ninguna crisis, ni siquiera la más grave nos puede privar. En este sentido la difusión de criterios y opiniones tanto de actores relevantes de Argentina, como del resto del mundo, puede ayudar en la búsqueda de diseños posibles y efectivos para que más allá de la crisis, aportemos propuestas que permitan a quiénes tienen la responsabilidad en lo público y lo privado de la conducción de la sociedad aclarar la óptica de sus decisiones y promover programas exitosos económicamente, durables y sostenibles en el tiempo.

Disponiendo de niveles apropiados de conocimientos científicos, sociales y tecnológicos y de pueblos con una cultura ambiental adecuada, podrían adaptarse los cambios que necesitamos y que por lo que vemos no han sido previstos.

En los últimos años, las autoridades envueltas en un gran desfasaje económico, no han dedicado los esfuerzos necesarios para tratar cuestiones trascendentes para el futuro de sus comunidades, como son las que derivan de los deterioros ambientales y temas relacionados con el desarrollo sustentable empresarial.

Los argumenos que los sostienen, sí han sido desarrollados profundamente en los ámbitos universitarios y en medios de difusión, en la mayoría de los que se especializan en la temática. No aparecen en cambio en acciones concretas en la comunidad.

Esto nos muestra como indicador a profundizar, ya que parte del trabajo que se vino haciendo en Argentina, las leyes, parcialmente han sido modificadas y algunos estándares se respetan no son suficientes. Existen más de un centenar de empresas nacionales que certifican las ISO 14.000, de todas maneras analistas especializados opinan que nuestro país aún sigue pensando en la protección ambiental sin evolucionar hacia el desarrollo sustentable concreto y no retórico.

Participan en este intento algunos sectores gubernamentales provinciales y las ONG s, los cuales tienen sus éxitos. Pero al no estar todo este entramado conectado, interrelacionado y funcionar articuladamente muchos intentos valiosos resultan aislados y se pierden.

Resulta útil al respecto pensar especificamente en capacitación. Una simple definición de la misma nos expone, que son conocimientos teóricos y prácticos, que incrementan y el desempaño de las actividades de un colaborador dentro de una organización.

Recordemos que el concepto de sustentabilidad es de orientación humana y busca mantener la flexibilidad de los sistemas sociales y culturales y su capacidad de soportar choques e impactos. Impactos tales como los que estamos viviendo en estos momentos.

El énfasis debería estar puesto en la capacidad para adaptarse a los cambios, a la crisis conservando la diversidad cultural y el capital no sólo económico sino cultural-religioso y étnico. La situación de incertidumbre que se atraviesa impone dificultades adicionales a las ambientales y sociales, que ya venimos soportando como pertenecientes al Planeta Tierra y piden nuestra atención.

En este contexto deberíamos valorar la necesidad de identificar correctamente que clases de capitales están en juego en la crisis. El económico, el natural y el humano, y cuál es el que presenta mayores riesgos.

Cabría aquí recordar el significado de terminologías que a veces usamos cotidianamente sin recordar su verdadera acepción. Cuando decimos, por ejemplo, que una técnica de producción debe ser socialmente aceptable, decimos o se quiere decir, que debe estar de acuerdo con los valores culturales de la población. Es importante entonces que contemplen las oportunidades de empleo y los encadenamientos con la industria y el comercio local. En el caso de Corrientes la escala espacial abarca una región, la Mesopotamia y sus límites con Paraguay y Brasil. Además, en este contexto, es importante ver a qué se refieren los patrones de tenencia de la tierra, ya que es común encontrar como los recursos se degradan en minifundios, porque sus propietarios se ven obligados a extraer al máximo para poder sobrevivir. En este aspecto pueden ser poco productivos o sustentables si no cuentan con inversión de capital.

¿Es importante la capacitación empresarial?

En este sentido rescatar los siguientes conceptos que no sólo son útiles para la sustentabilidad empresarial, sino también la de un estado, sociedad y sus múltiples instituciones.

Remarcar que cuando la competencia es muy grande, uno de los pilares en que se sostiene es en la preparación que cada uno posee para afrontar en mejores condiciones las condiciones del mercado. No solo la competencia sino especialmente las regulaciones económicas a la hora de producir y vender.

Ser empresario actualmente significa actualizarse e informarse todos los días. La técnica, los métodos, el mercado, cambian todos los días. Y el éxito depende de saber seguirle los ritmos a las nuevas tendencias.

Razón por la cual hoy los estos acores y los funcionarios tienen hoy en general, en la agenda, una cita reservada para Cursos y Seminarios de actualidad y con referencia a sus necesidades. Estos inauguraron un espacio fundamental dentro del mundo empresario. Muchas veces son ellos quienes capacitan a sus colegas.

También recordemos a los que buscan insertarse en el mercado laboral. Para ello, en estas épocas, en muchas oportunidades, ya no es requisito excluyente, para ingresar a determinada institución, sólo un título universitario y un postgrado, sino también que el postulante esté constantemente capacitándose con el objetivo de responder a un eficaz rendimiento laboral.

Este tipo de capacitación, es la respuesta a la necesidad que tienen las organizaciones o instituciones de contar con un personal calificado y productivo, mediante conocimientos teóricos y prácticos que potenciará la productividad y desempeño del personal.

Así, hoy en día, la capacitación en las organizaciones es de vital importancia, ya que contribuye al desarrollo de los colaboradores tanto personal como profesional. De esta manera, las empresas deben encontrar mecanismos que den a su personal los conocimientos, habilidades y actitudes que se requiere para lograr un desempeño óptimo durante toda la estadía del trabajador dentro de la empresa ó institución.

Es interés de las empresas que se responda en las capacitaciones a las expectativas de su gente. Esto equivale a un Diagnóstico Previo

De esta manera, volviendo al concepto de sustentabilidad, debemos aclarar que es un proceso. Modificable con el tiempo, y como todo proceso atraviesa crisis. Momentos de construcción y otros de destrucción. Aún así tiene las herramientas necesarias para superarlas tales como sistemas de gestión, acuerdos voluntarios, participación comunitaria, difusión etc. Compromiso en todos los niveles. Compromiso social y de idoneidad profesional.

Evidentemente, las herramientas para la crisis ya fueron desarrolladas y detectadas hace varios años atrás y hoy con mayor énfasis. Si en el lugar de empresarios colocamos, los diversos actores que integramos un país, creo tendíamos algo para pensar y comenzar. Y lo más significativo: destacar la importancia de capacitarse. En ser competente, eficiente y calificado en lo que hacemos. Y seguir siempre mejorando para adelante en tiempos de crisis, más aún en los de equilibrio y crecimiento.