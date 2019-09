El titular de la sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, salió así al cruce de las declaraciones formuladas por la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos en la presentación de su libro en La Matanza.

“Me preocupa escuchar a Cristina Kirchner decir que no solo fracasó Macri, sino el modelo, cuando el mejor camino para el campo es este”, lanzó.

Además, Pelegrina aseguró que confía en la promesa del actual presidente de eliminar las retenciones a partir del año que viene.

“Nosotros tenemos confianza en lo que nos ha dicho el presidente en su momento y lo hablamos también con (el ministro de Hacienda) Hernán Lacunza. No está en el set de medidas de esta etapa aumentar las retenciones. El Presidente fue claro sobre que las retenciones no van a continuar, que son un mal impuesto y se van a terminar en 2020”, expresó Pelegrina en declaraciones a CNN Radio.

El actual esquema de retenciones es de $4 por dólar exportado para las exportaciones primarias y de $3 para las que tienen valor agregado. “El contexto macroeconómico es imprescindible para el desarrollo de cualquier actividad. Los vaivenes y las turbulencias les hacen mal a todos los sectores. A nosotros no nos conviene este tipo de cambios, nos pega en los costos, nos desajusta los números”, agregó.