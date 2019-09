Macri: “El narcotráfico pretende el poder real”

El presidente Mauricio Macri advirtió ayer que “el narcotráfico pretende quedarse con el poder real” y convertir a la Argentina en “una narcorrepública”, por lo cual volvió a pedir el voto de la ciudadanía el próximo 27 de octubre y aseguró que está “totalmente decidido a ganar”.

En una nueva invitación a participar de la campaña de Juntos por el Cambio titulada la “Marcha del Sí, se puede”, el mandatario reiteró en su cuenta de Twitter que “la elección aún no sucedió”, en referencia a las primarias Paso.

“El jueves pasado lanzamos la convocatoria para participar de La Marcha del #SíSePuede. Treinta encuentros en treinta ciudades hasta culminar en la elección del 27 de octubre, a la que llegaremos totalmente decididos a ganar”, afirmó.

Dijo que en esos encuentros “vamos a vernos cara a cara y a expresar las profundas convicciones que nos unen. Sabemos que podemos resolver los problemas actuales sin dejar de avanzar hacia el futuro”.

“Podemos culminar con los ciclos de estancamiento y retroceso que vivimos por 70 años sin convertirnos en ese camino en otro tipo de país. Podemos preocuparnos por la mesa de los argentinos sin ceder ni un milímetro de la paz que alcanzamos (la paz es como la salud, cuando se la tiene parece nada, pero cuando se la pierde se descubre que es todo)”, amplió.

Agregó que “podemos tener una economía sana sin abandonar la transparencia en los actos gobierno, que es exactamente lo contrario de la corrupción. Podemos crear empleos sin dejar de perseguir a las mafias que buscan corromper al Estado y someter a toda la sociedad”.

Y en uno de los párrafos más severos, el jefe de Estado advirtió: “Podemos ser libres como somos sin ceder ante el narcotráfico que pretende quedarse con el poder real y convertirnos en una ‘narcorrepública’”.

“Podemos defender nuestras ideas, sin dejar de respetar la Ley y la Justicia, porque sin Ley y sin Justicia, no somos nada”, agregó el primer mandatario, para luego anunciar que “el próximo sábado 28 de septiembre a las 17 horas nos encontraremos para dar comienzo a la marcha en Barrancas de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires. La elección aún no sucedió. #SíSePuede”.