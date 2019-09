Alistan los modelos de boletas para las elecciones

El viernes deberán presentarse los modelos de las boletas para las elecciones generales del 27 de octubre. En Corrientes, además, 19 localidades elegirán concejales.

Para la competencia comunal se presentaron en total 69 listas de las cuales, la mayoría fue oficializada.

Pero no fueron avaladas las de la alianza ECO+Juntos por el Cambio, en Pedro R. Fernández, Loreto y Cruz de los Milagros. Esas grillas fueron cuestionadas por no cumplir la ley de cupo, es decir, debían incluir mujeres en las candidaturas.

Lo mismo sucede con la grilla del Frente de Todos en Loreto.

Mientras esas cuestiones se resuelven, la Junta Electoral ya explicó y aclaró que la oficialización de las boletas se realizará sólo por alianza, por consiguiente, no se admitirá la presentación de papeletas por partidos integrantes de las coaliciones, “a fin de asegurar en lo posible la expresión de la auténtica voluntad del elector y evitar su confusión”.

Además, la Junta solicitó la colaboración de Poder Ejecutivo provincial a efectos de disponer que los delegados judiciales y docentes de establecimientos destinados a votación de toda la provincia dicten un curso de capacitación a las autoridades de mesa.

Asimismo, se informó que se pueden inscribir en www.electoral.gob.ar para realizar en forma virtual el curso de capacitación.

Hay que recordar que el miércoles se oficializaron todas las listas de candidatos a diputados nacionales correspondientes a las alianzas Frente de Todos; Encuentro por Corrientes+Juntos por el Cambio; Consenso Federal y Ciudadanos a Gobernar.

Además, las listas de candidatos se integran de forma intercalada ubicando a mujeres y varones desde la primera candidatura hasta el último suplente, conforme a la paridad de género.

Prueba de sistema

La Dirección Nacional Electoral realizó una prueba interna del sistema de escrutinio provisional en las instalaciones del Correo Argentino con vistas a las elecciones generales del 27 de octubre.

La prueba, en la que la empresa Smartmatic mostró los cambios que introdujo para subsanar la falla registrada en las Paso del 11 de agosto, se hizo con la presencia de veedores judiciales, reportó la Dirección Nacional Electoral en un comunicado.

En el ensayo “se digitalizaron y totalizaron con normalidad 101.518 telegramas, correspondientes a igual cantidad de mesas que se habilitarán el día de la elección”, sostuvo el parte.

“Con la presencia de los veedores judiciales designados, en la prueba se incorporaron las mejoras introducidas al sistema de procesamiento y fiscalización”, afirmó la Dirección Electoral.

La Dirección Nacional Electoral manifestó que tras el ensayo se continuarán con las pruebas internas. Asimismo, dijo que el sábado 5 de octubre se hará otra, para la que convocará “al simulacro integral abierto a periodistas y partidos políticos”.