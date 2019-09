Coti: “No importa quién cante mis canciones, yo escribo para el público”

Verónica Echezárraga

@laveroeche

No importa quién cante mis canciones, yo escribo para el público”, dijo Coti Sorokin a El Litoral, días antes del show que dará en Ribera junto con su grupo Los Brillantes. El autor de “Tu nombre”, “Antes que ver el sol” y “Nada fue un error”, entre otros éxitos, estará en la capital correntina el sábado 5 de octubre a las 21 y tendrá como banda telonera a G-Latina. “A Corrientes voy con toda la banda y es realmente hermoso lo que ocurre con Los Brillantes sobre el escenario”, adelantó.

Mientras recorre ciudades europeas, Coti Sorokin se prepara para aterrizar en Corrientes el próximo sábado 5 de octubre. Con Los Brillantes, Coti regresa a la ciudad en un concierto donde presentará los temas que atraviesan a todas las generaciones. “Estoy en el mejor momento de mi carrera porque me siento hiperproductivo y disfrutando cada vez más”, dijo el artista durante una conversación telefónica con El Litoral, en la que marcó también que, a su criterio, la música tiene un componente de entretenimiento, también un componente emotivo, espiritual y de conciencia. “A mi repertorio lo venimos forjando hace tiempo y cada canción tiene un mundo en sí misma”, aseguró.

Coti es considerado uno de los grandes compositores que tiene el país, sus temas son interpretados por innumerables artistas e incluso en los últimos días una de esas canciones (“Color esperanza”) fue eje de una polémica con Diego Torres. “Cuando uno escribe busca hacerlo desde la sinceridad, desde sus sentimientos porque cuando el mensaje es genuino, se vuelve universal”, dijo en tanto agregó, “yo escribo para el público. No importa quién lo cante”. Con respecto a “Color esperanza” marcó: “No hay mucho más para decir de lo que pasó con Color Esperanza”.

Coti hizo especial hincapié en una búsqueda personal que apunta a que las canciones tengan un mensaje de belleza, “venimos a traer belleza a un mundo lleno de mentiras y mensajes feos. Esta es mi manera de vivir y de transmitir mi mensaje”, aseguró. Para el músico y cantautor, el recital que realizó en el Teatro Colón en el año 2017 fue un hito en su vida artística, “fue un antes y un después y, por suerte, lo dejamos grabado”, recordó.

El show en Corrientes será el sábado 5 de octubre a las 21 y estará teloneado por G-Latina, la banda local. Las entradas están a la venta en las oficinas de Ribera, de 14 a 21. También se las puede adquirir a través de www.fullticket.com con sistema de débito y crédito. El valor de los tickets es de 500 pesos más 50 pesos por el costo del servicio.