Expectativa empresarial por proyecto sobre asimetrías

Representantes de cámaras empresariales de Corrientes plantearon ante el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Leandro Cuccioli, la necesidad de avanzar con un proyecto de medidas impositivas que contemplen las asimetrías regionales. Según expresaron a El Litoral los empresarios, hubo un compromiso de evaluar su presentación. La medida se complementaría con una serie de propuestas para aliviar los altibajos de la economía.

“Lo fundamental es que el administrador recogió el planteo que hicimos las distintas cámaras sobre la necesidad de contemplar las asimetrías que se producen en la región respecto a los costos previsionales, impositivos y tributarios en general”, dijo a El Litoral el titular de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), Gustavo Ingaramo, tras la reunión que mantuvo junto con pares de otras cámaras y el titular de Afip en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas durante la semana.

“Coincidió (Cuccioli) en la necesidad de generar algún tipo de medidas que contemplen estas asimetrías y, por lo menos, confiamos en que seguramente están presentando, junto con la Ley de Presupuesto (2020), una serie de medidas que, esperamos, sean tratadas en el Congreso después de las elecciones”, expresó el dirigente empresarial.

Ante la consulta de El Litoral acerca de si hubo un compromiso concreto, el representante del sector privado respondió que sí, y consiste en “presentar el proyecto para tratar el tema de las asimetrías”. No obstante, aclaró: “Esperamos que pueda ser presentado y tratado”.

La iniciativa apunta a reducir costos laborales y otros tipos de beneficios impositivos, considerando la realidad económica de la región. En relación con los grandes centros urbanos, el nivel de operaciones comerciales es menor, pero los costos se mantienen para todo el país. Las cámaras empresariales de Corrientes, entre ellas Fecorr, la Federación Económica de Corrientes (FEC), la Asociación de Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc), y la Unión Industrial de Corrientes (Uicorr), impulsan el anteproyecto de ley con apoyo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

“En principio hablamos de todas las provincias del norte. Hay provincias de la Patagonia que deben estar incluidas pero tienen la ventaja del petróleo que, tal vez, allí tengan algún tipo de compensación que no tengamos las provincias del norte”, expresó Ingaramo.

Si bien el tema central del encuentro con el titular de Afip (ver edición del 25 de septiembre) fueron las medidas de emergencia que necesitaban las pymes, como las suspensiones de embargos, la propuesta de medidas impositivas que contemplen asimetrías regionales también formó parte de la mesa de conversación, según informaron los empresarios. “La situación del fisco es complicada. El mayor banco que tiene crédito en la calle es Afip. En función de eso no se puede otorgar todo lo que se está pidiendo. Hay cosas que vamos a analizar y otras que luego, esperemos, tengamos alguna respuesta”, manifestó a El Litoral el presidente de la FEC, Daniel Cassiet, también tras el encuentro con el titular de Afip.