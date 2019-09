Valdés: “No me gustan los funcionarios que se quedan en sus despachos”

El gobernador Gustavo Valdés eligió ayer los micrófonos radiales para bajar línea en cuestiones políticas y electorales.

El mandatario, en un tiro por elevación, dijo en la mesa del programa de Corrientes en el Aire: “No me gustan los funcionarios que están sentados en su despacho y esperan que se la cuenten. Hay que salir y estar en contacto con la gente. El representante está para representar, y si no estás con la gente, es difícil, no entendés”.

“No son lineamientos de campaña, son lineamientos humanos que tienen que tener todos los dirigentes políticos, el que no está en contacto con la gente es difícil que tome una decisión acertada. El objetivo es que la gente esté mejor”, agregó.

Sobre la posibilidad de recambios en su equipo de trabajo, insistió en que “nadie tiene la silla atada en el Gobierno” y destacó a Adán Gaya “por su sensibilidad social lograda tras años como diputado, intendente y como militante”.

Respecto al posible reemplazante de Juan Carlos Alvarez en la Secretaría General de Gobernación, dijo: “Lo estamos viendo, tengo pensado cuatro o cinco nombres; (Carlos) Vignolo es un nombre que está dando vueltas, pero está trabajando para ganar las elecciones nacionales y tal vez tenga aspiraciones de seguir como ministro nacional”.

“Primero hay que esperar las elecciones”, insistió.

Además, recalcó que el objetivo de la alianza gobernante, ECO+Juntos por el Cambio, es llegar a segunda vuelta, pero en caso de no lograrlo pidió una “relación institucional madura” con el eventual gobierno nacional.

“Es la misma relación que yo puedo tener con intendentes como (Martín) Ascua, (Rulo) Hadad o Sananez (todos peronistas), de la oposición, una relación madura, de racionalidad”.

“Más allá de la competencia electoral, después de 35 años de democracia, los dirigentes políticos tenemos que conversar porque el problema social, económico y de infraestructura lo tiene que resolver la política, no un partido político. Peleando no resolvés nada, sólo entorpecés”, explicó.

Paso

Sobre los resultados de las Primarias dijo: “Nosotros teníamos mediciones, competimos unos contra otros. Sacamos 50 mil votos más que en las Paso de 2015. Renovamos un diputado nacional, ellos (los peronistas) tres, en caso de que metamos dos, estaremos bien”.

“No me golpeó el resultado electoral de las Paso. Ganamos en Capital en la categoría en diputados nacionales, además debería decir que en las Paso gané en todos lados porque competí contra otro frente interno”, agregó.

“Hay que trabajar para llevar el mensaje de que nosotros tenemos que defender los intereses de Corrientes. En el pasado veía a diputados de Corrientes votando a favor de que a Chaco le den 10 mil viviendas y a Corrientes mil, no importa de qué signo sea el Gobierno nacional, el tema es defender a Corrientes”, sostuvo.