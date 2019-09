Boca Unidos levantó un partido increíble y lo rifó en los penales

Migone. El ex Central tuvo un buen ingreso anoche en Salta.

Con excepción del partido anterior ante Racing Club, Boca Unidos siempre padeció las definiciones por penales en la Copa Argentina, y anoche lo sufrió nuevamente en Salta. Quedó eliminado en 16avos de final por Atlético Tucumán, al caer 5-4 desde los doce pasos, luego de igualar 2-2 realizando una heroica remontada.

En el encuentro disputado en el campo del estadio Padre Martearena, el buen juego estuvo ausente, sobraron las imprecisiones y los errores, como así también la entrega y las emociones.

El Decano, que tras ponerse dos veces en ventaja en el segundo tiempo estuvo para golear, lo padeció en el tramo final ante un equipo correntino que descontó primero de penal, y luego lo empató, forzando a la ya maldita definición para el Aurirrojo con remates desde el punto del penal.

Pese a jugar con mayoría de suplentes, comenzó mejor Atlético ante una defensa correntina que no brindaba seguridad. Si bien se hicieron de la pelota, aunque sin mayor profundidad, los dirigidos por Zielinski tuvieron sus mejores oportunidades en jugadas con pelota detenida, pero les faltó precisión para el último pase a la red.

Boca Unidos comenzó a asentarse pasado el cuarto de hora, pero también le costó llegar. En la chance más clara que tuvo Espíndola empujó a la red un remate de Núñez que rebotó en un rival, tras capturar el delantero un tiro libre enviado por Fabro. El gol fue mal anulado por el árbitro Baliño a instancia de la asistente Milone.

Sobre el final del primer tiempo, un error de Espíndola y Ojeda le permitió a Atlético recuperar una pelota, tomando mal parado al fondo correntino. La pelota derivó en Lotti, quien alargó demasiado en el área y quedó en las manos de Aquino.

Los errores correntinos se repitieron en el complemento. Melano encabezó un contraataque, y cuando metió el pase al área para Toledo, apareció Ricardone barriendo abajo para despejar al córner.

En una nueva pelota parada, los tucumanos se pusieron en ventaja. Carrera ejecutó un tiro libre al área que Toledo fue a buscar en clara posición adelantada (nuevo error de Milone), la pelota quedó boyando y Huth se apresuró en un despeje fallido que terminó en su propio arco.

Tres minutos más tarde, Melano fue a disputar una pelota aérea con Morales en mitad de la cancha. El delantero se llevó el balón, Ricardone no pudo cerrar, tampoco Huth, y Toledo, que entraba por el otro sector, la puso contra el travesaño de zurda.

Los goles terminaron por desordenar por completo a Boca Unidos, que estuvo para el “cachetazo”. Sin embargo, entre las malas decisiones de los futbolistas del Decano, el travesaño, y un par de intervenciones de Aquino, el marcador no se movió.

El Aurirrojo se adelantó en el terreno, pero carecía de ideas. Sin embargo, el descuento llegó tras otro error, esta vez del fondo “decano”. Gabriel Morales le robó una pelota a Fernández en el área y el defensor lo tocó al intentar recuperarla. De la pena máxima se hizo cargo Medina, quien venció a Sánchez con un remate a colocar.

Teglia metió mano al banco, haciendo ingresar a Migone y Vizcarra por Espíndola y Gabriel Morales, buscando un equipo más ofensivo, mientras que Zielinski intentó sostener y definirlo saltando a la cancha Acosta y Castellani por Carrera y Rojas, respectivamente.

El empate fue obra de Núñez, que definió muy bien ante la salida de Sánchez. Sin embargo, todo el mérito de la jugada fue de Medina -el mejor de Boca Unidos- quien metió un pase filtrado por el centro del área para Fabro, quien la bajó y se le fue larga, aunque ahí estaba el “Negro” para meter el zurdazo goleador.

A raíz de esa acción, Fabro le dejó su lugar a Allocco, adelantándose Morales a la mitad de la cancha. Atlético buscó en los últimos minutos desnivelar, pero Boca Unidos aguantó y forzó a los penales.

Con todo igualado, Vizcarra, al igual que ante Racing, levantó su remate, pero Castellani falló el suyo, que dio en el travesaño y se fue. Medina puso el empate en la serie de cinco. Bravo convirtió para Atlético, y Sánchez se lo atajó a Allocco en el sexto, para determinar la suerte esquiva de Boca Unidos en esta instancia de definición.