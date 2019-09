Emanuel Aguilar logró el segundo puesto en Posadas

En una gran carrera, el correntino Emanuel Aguilar logró el segundo puesto en la quinta fecha del campeonato 2019 del Super Sport 600 que se corrió ayer en el circuito de Posadas en el marco del Superbike Argentino (campeonato de motociclismo de velocidad).

La prueba quedó para el chaqueño Mauro Passarino, que dominó de punta a punta la carrera que se disputó a 17 giros, mientras que el tercer lugar del podio correspondió a Sebastián Salom, también del Chaco. Por su parte, el puntero del campeonato, el entrerriano Fausto Granton, finalizó quinto.

La carrera fue electrizante y con final incierto hasta la propia línea de largada. Passarino se escapó en la punta desde la propia largada y Aguilar, que partió desde la sexta posición, lentamente fue escalando posiciones, fiel a su estilo de carrera. En cada giro, el correntino mejoraba su registro y, así, achicaba la distancia con los punteros hasta ubicarse en la tercera posición.

Con una gran maniobra, Aguilar superó a Salom cuando restaban poco menos de dos giros. Quedó segundo y se lanzó sobre la ubicación de Passarino. El correntino hizo el intento de superarlo, pero no le alcanzó para dar el zarpazo a la punta.

“Tuvimos un inconveniente con la moto durante el fin de semana. Para la final nos jugamos con una puesta a punto diferente y fue acertada pese a que se patinaba mucho porque la pista estaba muy fea”, dijo Aguilar durante la premiación en el podio.

“Es un segundo muy meritorio porque veníamos de atrás. Me hicieron una gran diferencia, pero pude remontar y, sobre el final, atacar a Salom y Passarino. Intenté ganar en la última vuelta, pero no lo pude lograr”, agregó.

Por último, Aguilar adelantó que para las tres fechas restantes “vamos a contar con una moto Yamaha modelo 2019. Ahora estamos con una del 2012 y los rivales sacan diferencia. Vamos a tener una linda herramienta para el final del campeonato”.

Para Aguilar, del equipo 2QAS fue su tercer podio de la temporada (una victoria y dos segundos puestos) y significó la rehabilitación después de no poder sumar puntos en la fecha anterior que se corrió en Concordia, Entre Ríos.

La próxima competencia, quedan tres, será en el circuito de Río Cuarto, Córdoba, el 27 y 28 de septiembre. Aguilar espera seguir descontando los 20 puntos que le lleva Granton para poder tener opciones de campeonar en el presente año.

En la prueba de la R3 Cup, el piloto de la moto 123, Maximiliano Rocha, consiguió la victoria. Lo escoltaron Andrés Gándola y tercero quedó Emiliano Lancioni.

Mientras que Luciano Ribodino fue el vencedor dentro de la categoría Superbike 1000. A la moto número cuatro la escoltaron Ramiro Gándola y Juan Manuel Solorza. Por su parte, el santotomeño Julián Nacimento no pudo concluir la final en la categoría AR3. La ganó Esequiel Gómez, escoltado por Facundo Mora y Mateo Mayorga.