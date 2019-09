La coparticipación real de la provincia cayó 2,7% el mes pasado

Según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la coparticipación real de Corrientes cayó un 2,7 por ciento en agosto. Se habría reducido en casi todas las jurisdicciones, con excepción de Buenos Aires y La Pampa.

En agosto las provincias recibieron más de 149.232 millones de pesos en concepto de coparticipación y leyes especiales. Lo cual implica un crecimiento del 53,5 por ciento, respecto a igual mes pero del año pasado. No obstante, si se tiene en cuenta el efecto de la inflación sobre los fondos enviados, estos habrían registrado una caída del 0,7 por ciento en términos reales.

En Corrientes el crecimiento nominal de los envíos fue del 50,4 por ciento. Esto si se traza una relación interanual. Sin embargo, en términos reales, es decir si se tiene en cuenta la inflación, los fondos registraron una baja de 2,7 por ciento.

En agosto, la provincia recibió 4.961 millones de pesos, en concepto de coparticipación y leyes especiales. A lo que se suma una compensación de 213 millones de pesos, correspondientes al Consenso Fiscal. En total, los envíos ascienden a 5.174 millones de pesos.

El acumulado anual de los fondos de coparticipación a Corrientes aumentó un 49,4 por ciento en su variación nominal. En términos reales, registró una reducción de 3,2 por ciento, mucho mayor que sólo en el mes de agosto.

De acuerdo con el informe de la entidad, que consultó El Litoral, prácticamente todas las jurisdicciones registraron dicha reducción, a excepción de Buenos Aires, donde se observó un aumento de 9,8 por ciento, y de La Pampa, una leve mejora del 0,2 por ciento.

Precisamente, Buenos Aires fue la provincia que exhibió un mayor incremento, con fondos en un 69,7 por ciento superiores que los que se enviaron en agosto del año anterior. La razón de este aumento radica en los envíos automáticos por compensación desde Nación a las provincias. Sucede que la compensación de agosto niveló los 3.771 millones de pesos. Sin estos recursos, los envíos a la jurisdicción hubiera crecido 50,3 por ciento, respecto al mismo periodo del año anterior, en línea con el resto de los distritos subnacionales.

En el resto de las provincias la coparticipación creció entre un 45,6 y 54,9 por ciento interanual en su variación nominal. El aumento de La Pampa (54,9 por ciento), por encima de otras jurisdicciones, se relaciona con la recepción de recursos extra luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre pasado, por la distribución de los costos de autarquía de Afip. En el otro extremo, las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis registraron el menor crecimiento, debido a que no forman parte del esquema de restitución anual de 3 puntos porcentuales de la precoparticipación del 15 por ciento de Anses.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró su primera caída en términos reales en abril de 2018, mes en que evidenció una baja real del 11,9 por ciento interanual. La razón estuvo en la mencionada corrección (parcial) del coeficiente de distribución, seguido de la devolución de los fondos extra que venía recibiendo desde enero de 2018 por el incumplimiento del Consenso Fiscal.

Luego, en los últimos dos meses de 2018 y los primeros tres meses de 2019, evidenció caídas reales, llegando a alcanzar el 18,1 por ciento en marzo. Finalmente, en abril experimentó un marcado crecimiento interanual, del 24,7 por ciento en términos reales, mientras que a partir de mayo experimentó variaciones similares al resto de las jurisdicciones.

Respecto de los factores que inciden en este crecimiento divergente de la coparticipación, se pueden mencionar puntos como la recaudación, devolución de precoparticipación, entre otros. Si se intenta explicar por grupos de provincias en Córdoba, Santa Fe y San Luis, su crecimiento dependió, básicamente, de la evolución de la recaudación de impuestos coparticipables. Esto se debe a que recibieron la devolución completa de la precoparticipación desde 2016, aunque este componente no impacta en los comportamientos interanuales.

Otro grupo que, además de crecer por causa de los impuestos compartibles como las tres anteriores, se vio beneficiado en la comparación interanual por la devolución de tres puntos extra de precoparticipación respecto al año pasado, en el marco de la devolución gradual del 15 por ciento de la precoparticipación que finaliza en 2020.

Finalmente, en tercer lugar, se puede mencionar a la provincia de Buenos Aires, la cual registra el mayor incremento acumulado dado que, además de los dos factores mencionados anteriormente, suma la compensación que comenzó a recibir en enero de este año, según el informe del instituto de análisis fiscal.