Pese a las conversaciones, no unificaron lista y van con boletas diferentes

En la última semana, en varias comunas, se incrementaron las conversaciones entre los integrantes de un mismo partido o alianza para tratar de unificar la lista de candidatos a concejales. Si bien en algunas poblaciones lograron ese objetivo, en otras no. Esto último se registró -entre otros casos- en Paso de los Libres, Santo Tomé y Santa Lucía.

“Teníamos todas las intenciones de llegar a un acuerdo, pero lamentablemente no se concretó porque se empeñaron en excluirme de la lista pese a que ni siquiera pedíamos una ubicación particular”, expresó a El Litoral el actual diputado provincial Alberto Yardín (PJ) y ahora candidato a edil en primer término en la lista que lleva el sello de “Es posible”. Argumentó de esa forma por qué finalmente está en otra grilla diferente a la que apoya al intendente Martín Ascúa (PJ).

“En realidad se inscribieron tres listas diferentes de los que apoyamos a la fórmula Fernández-Fernández”, acotó Yardín.

En este contexto, ayer a través de WhatsApp se difundió el texto de la renuncia de dirigentes del Partido Comunista que eran parte de la actual gestión municipal: Eugenia Grassi Vich (Secretaría de Desarrollo y Participación) y Sebastián Barrientos (Coordinación de Urbanización Social).

También, tal como informó El Litoral, en Santo Tomé no hubo acuerdo entre el intendente Mariano Garay y el ex intendente y actual diputado Víctor Giraud, por lo que ambos inscribieron listas distintas. En el primer caso está liderada por María Ordenavía y en el segundo, por Stella Maris Uguet.

En tanto, en Santa Lucía, se anotaron dos listas que apoyan a la fórmula Macri-Pichetto: Juntos por Santa Lucía que postula a Daniel Enrique, Stella Maris Esquivel, Ricardo Gutiérrez y Marisa Leiva; y ECO+Juntos por el Cambio que está integrada por Lilian Andreau, Germán Ojeda, Teresa Segovia y Cristian Silva.