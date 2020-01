“La tabla de posiciones indica que vamos por buen camino”, dijo Vadell

San Martín de Corrientes ratifica en cada presentación que es protagonista principal en la Liga Nacional de Básquetbol 2019-2020. Cuando pocos lo tenían en cuenta para luchar por los primeros lugares, el martes escaló al quinto lugar después de vencer a Obras Basket por 85 a 66.

“La tabla de posiciones nos indica que vamos por buen camino. No queremos salir de ese lugar. Tenemos un grupo de jugadores que ya se convirtió en equipo”, relató Diego Vadell entrenador de San Martín en la zona mixta del Fortín Rojinegro.

“Los jugadores demostraron que quieren estar en esta posición y la vamos a defender todas las veces que podamos”, agregó.

El DT resaltó: “El valor de este triunfo es que después de jugar mal contra Platense, el equipo hizo un gran trabajo frente a Argentino en Junín y contra Obras pudimos confirmar cuál es nuestra idea y filosofía y por dónde deben pasar los partidos para que nosotros podamos ir bien”.

Además, sentenció que “siempre ganar de local después de vencer como visitante, te permite subir porque hace valer el partido que se ganó afuera, independientemente del rival”.

El juego contra Obras fue algo particular porque San Martín llegó a sacar una ventaja de 17 puntos (30 a 13) en el inicio del segundo cuarto. El conjunto porteño remontó esa diferencia y pasó a ganar 39 a 37 en el inicio del tercer segmento. Sin embargo, el Rojinegro volvió a las fuentes y encausó el trámite para ganar por 19 tantos (85 a 66).

“Se complicó en el segundo cuarto donde no pudimos llevar adelante la estrategia prevista, pero durante tres cuartos el equipo fue consistente y siguió el pie de la letra lo planificado porque entendió cuáles eran los caminos para que Obras no utilizara sus armas”, explicó Vadell.

La próxima presentación de San Martín será el miércoles 29 cuando recibirá a Bahía Basket. “El equipo bahiense es algo atípico en la Liga Nacional porque juega a un ritmo poco más alto del resto de los participantes con jugadores de mucho talento. Es un partido donde uno tiene que imponer su estilo porque si dejás que ellos lo hagan, será una noche difícil”, relató el entrenador del equipo correntino.