En la Escuela N° 7 aguardan obras mientras hacen controles para evitar robos

En la Escuela Nº 7 “Isabel E. Vera” habían iniciado, en octubre del año pasado, una serie de arreglos edilicios, más específicamente respecto a la normalización del suministro de agua potable. Sin embargo, restan otras reparaciones ya que existen otros inconvenientes edilicios que van desde paredes con humedad y baños sin terminar, hasta un ascensor inhabilitado que había sido estrenado en 2016, y tuvo poco tiempo de uso. Asimismo, hay goteras y por el momento conviven con la voladura de una parte del cielorraso en el primer piso.

La directora del colegio, Lina Lezcano, comentó aEl Litoralque desde diciembre y hasta estos días no volvieron a tener novedades respecto a la posible continuidad de los arreglos. “Dejamos guardia permanente porque nos dijeron que iban a trabajar en la escuela todo el mes de enero, pero por ahora no ha aparecido nadie”, señaló.

Consultada por los últimos casos que se dieron de robos en escuelas de la ciudad, Lezcano señaló que el establecimiento cuenta con “lo básico de seguridad” y “hasta ahora gracias a Dios no hemos tenido problemas”. Además, al igual que ocurre con otros colegios, indicó que “tenemos convenio con la Comisaría Tercera y otra de la zona, que hacen rondas periódicas y nocturnas”.

A su vez, dijo que se encuentra “el personal de servicio, de turno en época de vacaciones, que van a dar una vuelta y ver que todo esté en condiciones”.