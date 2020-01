Avanzarán con un plan de mitigación de basurales

Tras la erradicación de 36 basurales crónicos el año pasado, la Comuna redobla la apuesta y transforma las acciones aisladas en un programa concreto denominado “Mitigación de minibasurales”, que permitirá avanzar por zonas, proyectar y trabajar en conjunto con los vecinos.

En vistas a un nuevo año de trabajo, El Litoral consultó al secretario de Ambiente Javier Rodríguez sobre las acciones que se implementarán para combatir la presencia de minibasurales en las barriadas, y el funcionario dijo que “desde el año pasado venimos trabajando en la erradicación de los minibasurales, pero ya no sólo serán acciones aisladas, dado que las intervenciones del área constituyen ya un nuevo programa que hemos denominado “Mitigación de minibasurales”, mediante el cual avanzaremos más ordenadamente en toda la ciudad”.

“Asimismo este nuevo esquema de trabajo nos va a permitir proyectar las acciones en conjunto con los vecinos”, detalló.

Se debe recordar que el año pasado la Secretaría de Ambiente logró erradicar 36 basurales crónicos y algunos de esos lugares fueron recuperados como espacios verdes.

También se debe tener presente que este esquema de trabajo implicó un relevamiento por parte de inspectores y promotores ambientales que recorren las diferentes barriadas a fin de tomar conocimiento de la situación y a su vez informar sobre los horarios y lugares de retiro y recolección de basura, y las acciones de precaución a tener en cuenta para que no se formen minibasurales.

Y en este aspecto, el funcionario comunal también se refirió al predio de residuos secos que se encuentra en la zona de Suecia y Milán y que sirve como punto de transferencia y dijo que “continuamos trabajando muy bien e incluso algunas empresas de construcción nos han solicitado trabajar en conjunto y así evitar dejar resto de las construcciones en la vía pública”.

Vale señalar que el centro se encuentra abierto de lunes a sábado, por lo que los vecinos pueden acudir para depositar escombros, restos verdes, arena y cacharros, de los cuales algunos serán reciclados y reutilizados en los espacios verdes; los que no, son trasladados al predio de distribución final.