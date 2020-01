Cierre de la fecha 16

La decimosexta fecha del torneo Federal A de fútbol, zona A, culminará hoy con la disputa de seis encuentros.

El puntero Chaco For Ever (24 puntos) recibirá desde las 19.30 la visita de Douglas Haig (22) en el partido destacado de la jornada.

En tanto, el escolta Güemes (23) de Santiago del Estero será visitante de Unión (18) de Sunchales a partir de las 19.

En otro cotejo trascendente en la lucha por los primeros lugares, desde las 20, Sarmiento (22) de Resistencia visitará a Defensores de Belgrano (17) de Villa Ramallo.

Además, se medirán a las 17.30 Gimnasia de Concepción del Uruguay (9) - San Martín (18) de Formosa, a las 18 Crucero del Norte (16) - Defensores de Pronunciamiento (18) y a las 20 Central Norte (18) - Juventud Unida de Gualeguaychú (15).

En la oportunidad, quedará libre Boca Unidos (21). El plantel boquense tuvo ayer descanso y hoy retomará los entrenamientos de cara a lo que será su presentación, el próximo viernes 31 cuando en el complejo Leoncio Benítez reciba a Chaco For Ever por la fecha 17. Este cotejo daría inicio a las 21.