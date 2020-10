Prorrogan mandatos en la UCR por la pandemia

Los mandatos partidarios de la Unión Cívica Radical (UCR) serán prorrogados hasta mediados de 2021 debido a la pandemia. Lo confirmó a El Litoral el senador provincial Sergio Flinta.

Los mandatos de las autoridades de la UCR Corrientes caducan en diciembre. Por eso, y ante la imposibilidad de realizar convenciones y asambleas, el Consejo Nacional de la UCR habilitó una extensión de los cargos.

“Es un recomendación de los dirigentes nacionales. Debido a la pandemia no podemos juntarnos y mucho menos avanzar en un proceso interno. No hay plazos, pero la presentación judicial se realizará antes de que caduquen los mandatos”, dijo Flinta.

Vence también el mandato del presidente de la fuerza, Ricardo Colombi, y el de la titular del Comité Capital, Alejandra Seward.

“Tuvimos una reunión por Zoom hace quince días, un poco la instrucción del Comité Nacional, sin que sea así una imposición, es que se ordenarían prórrogas de mandatos, básicamente en el transcurso de junio, julio y agosto del año que viene”, dijo a momarandu.com senador radical Sergio Flinta.

“No se va a exigir a los partidos políticos, si sus autoridades vencen, que sean renovadas, habida cuenta de que, también, tenemos que colaborar con lo que es el distanciamiento y esas cosas”, señaló.

Por otro lado, el senador Flinta dijo que la ciudadanía correntina está muy “conforme” con la gestión del gobernador Gustavo Valdés y que ese punto será “un presupuesto muy importante para empezar a hablar de política” con vistas al escenario electoral de 2021.

Nación

“Todos estamos esperando que el presidente convoque a todos los sectores para ver cómo saldremos de esta crisis que nos deja la pandemia. Pero está claro que hay un sector que no lo deja”, aseguró Flinta al ser consultado sobre el pacto social que el oficialismo nacional pregonó en campaña, pero que aún no concretó.

“Está claro que la gente no votó a Alberto Fernández para esto. No lo votaron para que no lo dejen hacer, Seguro habrá mucha gente decepcionada con este gobierno por eso” , agregó.

“El presidente no ha mostrado mucho interés por Corrientes”, sostuvo el legislador al ser consultado sobre la posibilidad de que el mandatario visitara la provincia.

“Por supuesto que la actualidad no le permite desplegar una amplia agenda. Pero no se ha visto mucho interés de Alberto por visitar esta provincia”, concluyó.