Con ocho casos más, Mercedes retrocedió a fase 3 y detectaron el nexo epidemiológico

Tras una jornada con nuevos casos de coronavirus en Mercedes, desde el Gobierno provincial y el municipal se resolvió que la ciudad retorne a la fase tres Aislamiento social preventivo y obligatorio (Aspo) para restringir más aún el movimiento urbano y detener los contagio. Al cierre de esta edición informaron desde la Comuna a El Litoral que no podían precisar la cantidad de muestras tomadas en el día, ya que estas tareas continuaban.

En la mañana visitaron la ciudad el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, y la directora de Epidemiología, Angelina Bobadilla, quienes se reunieron con el intendente Diego Caram y la directora del Hospital Las Mercedes, tras lo cual dieron una conferencia de prensa. Entre los datos brindados, indicaron que se dedujo la trazabilidad del virus, en consecuencia, se conoce la raíz del contagio, según informó el Municipio.

Las autoridades coincidieron en la importancia de la salud y el trabajo en conjunto para el bienestar de todos los mercedeños y destacaron que es muy importante que se continúe con el cumplimiento de las medidas sanitarias, higiene, uso de barbijo, distancia social, no generar aglomeraciones, no participar en eventos no autorizados.

El Ministro de Salud resaltó el accionar que está de llevando a cabo en el municipio, y solicitó a la población que confíen en el equipo epidemiológico que se encuentra trabajando para salvaguardar la salud local.

Tanto el gobernador Gustavo Valdés, como el jefe comunal Diego Caram, a través de diferentes medios oficializaron la decisión conjunta de que, en continuidad con las medidas implementadas en la última semana, la ciudad esté en fase 3 del Aspo. Esto significa que se suspenden momentáneamente gimnasios, actividades deportivas, recreativas y sociales, peloteros y salones de eventos, ballets, escuelas de danza, ventas ambulantes; así como los actos religiosos y visitas al cementerio.

Con respecto a los comercios, éstos podrán estar abiertos de 8 a 22 los kioscos y despensas; de 8 a 12 y de 16 a 20 los mayoristas, supermercados, panaderías, autoservicios, fiambrerías, verdulerías, carnicerías, provisión de garrafas, gomerías, talleres mecánicos, tiendas de ropas y comercios en general.

En cuanto a servicio médico particular (odontólogos, oftalmólogos), peluquerías, abogados, contadores, la atención exclusiva debe ser con turnos, sin sala de espera, evitando la concentración de personas en el establecimiento.

Mientras que los restaurantes y bares deben atender sin presencia en el salón; servicio de delivery de 8 a 23. Quedan exceptuadas de estas medidas las farmacias.

(JPV)