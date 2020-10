El Municipal que atacó a su exmujer tenía una perimetral y ratificaron la sanción administrativa

Luego de que ayer se viralizara un video del ataque de un empleado municipal a su exmujer y que la noticia copara las primeras planas de los medios correntinos, se conoció que sobre el sujeto pesaba una restricción perimetral desde hace dos meses. En este marco en declaraciones a los medios, la víctima indicó que por los reiterados hechos de violencia que venía sufriendo (ver recuadro aparte) hace dos meses la Justicia dictó sobre el agresor Alfredo Fernández de 49 años una medida que le impedía acercarse a menos de 200 metros de la mujer, por lo que además de ser imputado por los hechos ocurridos el pasado miércoles bajo los cargos de “lesiones leves, agravadas por el vínculo y mediar violencia de género”, fue imputado por “desobediencia judicial”. En declaraciones a Radio Sudamericana, expresó que “hace dos meses me fui de la casa y le puse una perimetral. Yo tenía el botón antipánico y me arrepiento de no haberlo usado, la verdad es que no me lo esperaba”, sostuvo

Suspensión

Luego de que la agresión cobrara trascendencia, rápidamente se supo que el violento se desempeñaba como empleado municipal en la capital correntina, por lo que varias autoridades salieron a aclarar la situación del hombre a partir del hecho de violencia. Uno de los funcionarios que recorrió los medios fue el secretario de Coordinación General de la Municipalidad de Corrientes, Hugo Calvano, quien en declaraciones a “Radio Dos” indicó que se dispuso la suspensión inmediata por 15 días de Fernández, de acuerdo a lo que estipula el estatuto municipal.

En este marco, Calvano explicó que aparte de la situación Judicial, la suspensión regirá mientras dure el proceso administrativo. “Dentro del estatuto municipal está previsto que estas actitudes indecorosas, aún estando fuera del servicio, son pasibles de la suspensión, pero después todo pasa por su proceso judicial. No queremos prejuzgar pero está más que claro sobre lo que sucedió”, sostuvo.

Por otra parte agregó al citado medio que “todos los niveles del Estado debemos tener una mirada integral en la protección contra cualquier tipo de discriminación o violencia, en este caso contra la mujer. Es necesario que conozcamos la realidad de las víctimas para ayudarlas”, sostuvo.