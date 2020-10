Lucas Ortíz: “Me entusiasmó la propuesta de Comunicaciones”

Una de las caras nuevas que tendrá Comunicaciones de Mercedes en la Liga Nacional de Básquetbol es el escolta Lucas Ortíz, que llegó proveniente de Ciclista Olímpico de La Banda, Santiago del Estero.

La pretemporada avanza y la ansiedad crece en los jugadores dado que aún no se oficializó la fecha de inicio y la sede para la primera parte de la competencia.

“Estamos esperando a que se diga en qué fecha y a dónde se va a jugar esta Liga”, reconoció Ortíz que se sumó a los entrenamientos “unos días después que el equipo”.

La posibilidad de incorporarse a Comunicaciones “surgió a raíz de un llamado de Ariel (Rearte) a mi representante, no hubo mucha negociación. Por suerte lo decidimos rápido”, declaró en el programa La Red Deporiva (FM La Red Corrientes).

“Me entusiasmó la propuesta del club y estoy entusiasmado, sabiendo que Comunicaciones siempre se arma bien, es un gran equipo y apunta siempre a estar peleando arriba”, dijo el bonaerense que tenía la posibilidad de jugar en Brasil y Colombia.

Ortíz llegó a Comunicaciones para ocupar el puesto de escolta, junto a José Montero, que dejó vacante Selem Safar.

“Me encanta el objetivo, y es una opción superimportante para mí, no hubo mucha charla ni muchas conversaciones, se llegó rápido a la solución”, agregó.

El jugador nacido en Temperley contó parte de lo que habló con el entrenador de Comunicaciones. “En la charla con Ariel Rearte me dijo que necesitaba un jugador de mis características, alguien con mucho pick and roll que pueda tomar tiros, es un rol muy parecido al que tuve en Olímpico de La Banda el año pasado. La charla pasó por eso, en que me sienta cómodo, que voy a tener ese estilo de juego y espero hacerlo al mejor nivel que pueda”.

A sus 33 años, el jugador con pasado por los clubes charatenses de Española e Italiana, confía en el material que posee el equipo mercedeño, entendiendo que se va “a armar un equipo interesante” y que “a la mayoría de los jugadores ya los conocía de tenerlos en contra. Vamos a necesitar de todos, de los extranjeros también, pero también sabiendo que va a ser una Liga con la que no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Va a ser todo muy atípico”.

Sobre la Liga que se viene, Ortíz entiende que “la situación del país afecta a todos y esto no va a ser la excepción. Hay una cantidad de extranjeros que no van a venir”.

Luego agregó: “Al menos al inicio, no va a ser el mejor nivel porque hay equipos que no van a llegar bien, van a estar con falta de entrenamientos y sin extranjeros. Todo hace pensar que el nivel debería bajar pero es una situación atípica, pero tenemos que enfocarnos en disfrutar que esto inicie”.

El escolta dejó en claro que debemos “tratar de disfrutar de ese privilegio de poder volver a la actividad, poniéndonos en el lugar de otras categorías que no lo pueden hacer. Ya es tiempo que las otras categorías tengan un panorama para saber si van a iniciar o no”.

Por último, manifestó: “Creo que Comunicaciones va a estar en la punta. Ojalá. Uno tiene las expectativas de ir lo mejor posible, es un torneo que no tiene nada que ver a la liga que estamos acostumbrados, todos vamos a estar en una misma cancha, sin locales o visitantes, no habrá público, va a ser todo una experiencia nueva”.