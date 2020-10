La Liga Profesional comunicó que River no podrá jugar en su cancha de entrenamiento 

Luego de tantos días de polémica y de idas y vueltas, la Liga Profesional de Fútbol resolvió no darle lugar al pedido de River y negar la posibilidad a cualquier club de que puedan jugar en un predio de entrenamientos en vez de un estadio, por lo que le dio tiempo hasta las 20 de este sábado para buscar una alternativa e informar dónde se jugará el encuentro de mañana a las 21:15 ante Banfield, algo que desde el club de Núñez informaron que no harán, con la postura de "River Camp o nada".

A poco más de 24 horas para el encuentro y ante tanta incertidumbre, la Liga le mandó un comunicado a River aunque no lo hizo público de manera oficial, sino que se filtró en las redes sociales.

Allí, el escrito firmado por Marcelo Tinelli (Presidente), Cristian Malaspina, Hernán Arboleya, Mario Leito (Vicepresidentes), Sergio Rapisarda (Secretario) y Gabriel Pellegrino (Prosecretario), rechaza el pedido efectuado por River para jugar sus partidos de local en el predio de entrenamientos de la localidad de Ezeiza e insta a definir una nueva localía antes de las 20 de este sábado, así como también advirtió al resto de los clubes del torneo que ninguno puede jugar sus partidos de local en un predio de entrenamiento, sino que deben tener lugar en un estadio acorde a la categoría del certamen.

Estas tres resoluciones estuvieron precedidas por 13 puntos con los que la Liga Profesional justificó la decisión. Entre los argumentos, exponen que el River Camp no cumple con el artículo que habla de la capacidad de los estadios, que no había llegado ninguna habilitación oficial de parte de los organismos de seguridad, que la Comisión de estadios no pudo expedirse sobre los requisitos teniendo en cuenta las constantes obras en el predio y que no existen antecedentes de partidos oficiales disputados en predios de entrenamientos.

Además, habla de la voluntad de garantizar la más alta calidad del producto televisivo y anticipa que en caso de una buena progresión en cuanto a los protocolos por la pandemia de coronavirus, las restricciones para la prensa y para el público podrían ir aflojándose, por lo que existiría la chance que con el correr de las fechas puedan acudir más personas a los partidos. Por otro lado, en uno de los puntos explicaron que a raíz de los rumores periodísticos de que River jugaría en su predio de entrenamiento, la Liga recibió "múltiples solicitudes de otros clubes con idénticas pretensiones".

Así las cosas, habrá que ver qué pasa en las próximas horas. A esta altura del fin de semana y después de una novela con mil capítulos, la historia promete tener más idas y vueltas, para ver qué postura prevalece. La Liga se opuso rotundamente al River Camp, en el Millonario no piensan en ser locales en otro lado y Banfield espera una decisión oficial.

