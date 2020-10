El Presidente solicitó a Castro que revea su renuncia a la embajada

La designada embajadora argentina en Rusia, Alicia Castro, quien ayer anunció su renuncia a la postulación en desacuerdo con la “actual política de relaciones exteriores”, reveló que el presidente Alberto Fernández le pidió que “revea su decisión” de declinar su nombramiento en esa delegación diplomática.

"Sí, efectivamente, hemos tenido un intercambio telefónico en donde me pidió que revea la decisión que tomé", dijo Castro, en declaraciones a Radio AM 530.

La exdiputada nacional y exembajadora en Venezuela contó que su intercambio telefónico con Fernández "fue muy breve, donde yo le dije que esperaba que le hubiera llegado bien mi carta, porque no estaba segura de los correos electrónicos que lee habitualmente".

Castro detalló que le expresó al Presidente que "lamentaba mucho" la decisión del Gobierno de respaldar con su voto el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el marco de la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se desarrolló el martes en Ginebra.

La exdirigente gremial agregó que le dijo al mandatario que "no estaba de acuerdo con la política de relaciones exteriores" y que "por lo tanto, no resulta responsable" de su parte tomar el cargo "como embajadora".

"Es muy oportuno que diga esto porque el aparatito de las fake news está funcionando desde anoche, cuando por ejemplo (el periodista Luis) Novaresio dijo anoche que el Gobierno me había pedido la renuncia y eso es falso; el Gobierno no me pidió la renuncia en absoluto ni me lo sugirió", agregó.

(JML)