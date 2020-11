Nación avanza en el Pacto Fiscal con gobernadores

Los gobernadores y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, avanzan en la negociación del Consenso Fiscal. El principal escollo que surgió de un borrador que recibieron hace unas semanas las provincias, desapareció. Apuntaba al compromiso de los mandatarios a apoyar el impuesto a las grandes fortunas.

La Casa Rosada, a cambio no ofrecía nada. Incluso la recaudación del eventual aporte no es coparticipable.

Ese tramo del texto “no va más”, incluso sugirieron que el titular de la cartera nunca estuvo de acuerdo con incluirlo. De esa manera, De Pedro apuesta a encaminar el acuerdo fiscal con las provincias.

No solo desde las provincias gobernadas por la oposición hubo cuestionamientos a ese texto, también algunas administraciones del peronismo plantearon sus reparos. El borrador que recibieron incluía ese ítem, bajo el título “B- En materia tributaria nacional”. Allí se consigna “aprobar, antes del 31 de diciembre de este año, el proyecto de ley del denominado ‘Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia’, en trámite ante el honorable Congreso de la Nación (Expte. 4.534-D-2020)”.

El proyecto del impuesto a las grandes fortunas logró dictamen de comisión en Diputados en septiembre, pero sería debatido una vez que el ministro Martín Guzmán enviara el proyecto de reforma tributaria. Sin embargo el bloque de diputados del Frente de Todos pidió tratarlo el próximo martes.

Las fuentes del Ministerio del Interior insistieron: “En el Consenso Fiscal no va más ese aspecto”.

Ministros de cuatro provincias consultados por el diario La Nación coincidieron en que no “tiene sentido” incluirlo en un convenio. “Es una injerencia de poderes; una cosa es que los gobernadores apoyen en términos políticos y otro incluirlo en un acuerdo”, describió el de un distrito opositor.

Fuera de ese punto, no hay grandes desencuentros con los lineamientos generales propuestos. Desde Interior admiten que la discusión abierta más significativa es con la Ciudad de Buenos Aires (Caba) por la quita de un punto de coparticipación. A mediados de septiembre Horacio Rodríguez Larreta presentó el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia con el fin de revertir esa decisión de la Rosada.

Si bien el borrador del Consenso establece, en materia de procesos judiciales, que los distritos deben “abstenerse por un período de dos años de iniciar procesos judiciales, y desistir de los ya iniciados” por la coparticipación, el plazo podría reducirse a un año.

“No pretendemos que se renuncie al derecho de litigar, pero sí buscamos establecer una tregua para no tener sorpresas en la ejecución presupuestaria. El diálogo está abierto, hay voluntad de acordar y creemos que se podrá firmar”, dijeron desde la cartera de De Pedro. La fecha límite es el 31 de diciembre; puede haber jurisdicciones que no firmen.

Por ejemplo, La Pampa no ratificó el primero con la administración de Juntos por el Cambio “porque no cumplieron”, según indica el ministro de Economía, Franco Ernesto. Al segundo no lo rubricaron como consecuencia del anterior. Admite que hay conversaciones pero que la renuncia a las causas iniciadas “nos impide avanzar por un dictamen de la Fiscalía de Estado” pampeana.

