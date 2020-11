Denunció ataque de motochorros cerca de un instituto de formación

Una joven denunció un asalto a mano armada por parte de motochorros en la calle 2 de Abril, entre Santa Cruz y Patagonia, a un costado del edificio del Profesorado de Educación Física del barrio Exaero Club.

La víctima relató que “me interceptaron en una moto y me amenazaron con un cuchillo grande para robarme la cartera, donde tenía un celular”. Afirmó además que la denuncia fue radicada en la Comisaría Séptima.

Precisó que los delincuentes eran dos y que se movilizaban en una motocicleta.

“Les di la cartera y me volvieron a amenazar con el cuchillo; entonces tuve que darles el termolar y una vez más me amenazaron, pero se fueron cuando comprobaron que ya no me quedaba nada”, dijo la víctima al portal Todo Policiales.

Mencionó que los delincuentes actuaron a cara descubierta y que se desenvolvieron con gran impunidad.

(WA)