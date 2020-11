Demorado por infracción de tránsito, tenía pedido de captura por violencia de género

Un hombre que fue demorado por efectivos policiales tras cruzar un semáforo en rojo y por no utilizar barbijo ni elementos de seguridad como casco, y tras consultar la base de datos, resultó que tenía un pedido de captura por estar vinculado a una causa por violencia de género. De acuerdo al informe brindado por la fuerza, el hecho se registró en la noche del último lunes, cuando agentes del Grim 2 realizaban recorridas preventivas por la avenida Maipú de la capital correntina. En este marco, en la intersección con calle Guayquiraró observaron que un joven a bordo de una motocicleta realizaba movimientos peligrosos, tipo “wheelie”, cruzando además el semáforo en rojo. El conductor no tenía casco y tampoco llevaba puesto barbijo o tapaboca y la motocicleta no contaba con la correspondiente chapa patente.

Al intentar abordarlo para requerirle los datos, el hombre intentó fugarse, por lo que comenzó una persecución que se extendió unas 12 cuadras aproximadamente, hasta que el móvil policial logró alcanzarlo y detenerlo.

Tras consultar los antecedentes del demorado -de nombre Ricardo- en la base de datos, resultó que tenía una orden de localización y citación por parte del Juzgado Correccional Nº 1, en una causa por “supuestas lesiones leves, agravadas por el vínculo, por mediar violencia de género”. Por este motivo fue trasladado hasta la Comisaría Vigesimoprimera junto con el rodado -por falta de documentaciones-, a fin de continuar con los trámites de rigor.

(AB)