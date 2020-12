Rey Vázquez prevé “muchos planteos” por excesos cometidos en la pandemia

El presidente reelecto del Superior Tribunal de Justicia, doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, ve en el horizonte cercano la posibilidad de “muchos planteos judiciales de personas que se han visto afectadas de manera excesiva” en relación a las restricciones impuestas por la pandemia. También sostiene la posibilidad de que algunos gobernantes pasen por tribunales en función de medidas excesivas que pudieron haber afectado las libertades u otros derechos individuales que no fueron suspendidos, más allá de las distintas cuarentenas que se implementaron en el país desde el mes de marzo.

“Hay derechos que son alienables y ningún poder es absoluto, sino que hay que buscar un punto de equilibrio, y habrá que ver, cuando todo esto se haya superado, para poder ver cada situación. Habrá muchos planteos judiciales seguramente, de personas que se han visto afectadas de manera excesiva al resto, lo cual se llama un sacrificio especial o diferenciado del otro”, dijo el ministro y titular de la Corte provincial en el marco de una entrevista cedida al programa Final Abierto, que se emite por la plataforma digital del diario El Litoral.

“Se espera que cada ciudadano se comporte de manera razonable y pueda cumplir las normas responsablemente, y cuando esto último no funciona es cuando escapa a la situación. También habría que pensar qué pasa con los gobernantes que se extralimitaron, aunque ellos siempre están sujetos al escrutinio público sobre las medidas que adoptan y las decisiones en la medida que provoquen consecuencias”.

—¿Y cuánto más podemos seguir en esta especie de estado de excepción permanente? Consultaron los periodistas Gabriela Bissaro y Eduardo Ledesma, conductores del ciclo.

—Evidentemente, la situación hoy puede dejarnos hacer un balance y formular una crítica acerca de si realmente fue acertada o no haber dispuesto tan temprano esta situación de aislamiento pero, como se dice siempre, con el diario del lunes es fácil formular este tipo de apreciaciones.

La realidad es que no sabíamos a qué nos enfrentábamos, pero lo cierto es que esto provocó en un inicio una respuesta unánime ante la crisis, y las medidas fueron las que debían tomarse para resguardar esta situación sanitaria. Ahora, es cierto que esto ha provocado un hartazgo en la sociedad, luego de ver que en un primer momento no se producían los contagios o no ocurrían de manera masiva, o no había decesos. Pero hoy nos encontramos con otros panoramas, y uno comienza a tomar dimensión y, evidentemente, en principio se presume que las medidas son legítimas y que están interesadas a evitar la propagación del virus. Habrá que ver, no obstante, en cada caso concreto si las restricciones para evitar esto son razonables o proporcionadas y en esto no hay una respuesta única.

Además, “teniendo en cuenta que somos un país federal (…) puede haber casos en los que se hayan producido excesos, donde las restricciones hayan superado los marcos normativos o como ha sucedido en algunos casos, la Justicia se ha pronunciado”. Se refería al caso específico de la provincia de Formosa.

En la misma línea, el presidente del Superior Tribunal hizo un breve balance del 2020 en la Corte y una proyección para el próximo año de gestión, dado que el pasado lunes 1 de diciembre fue rereelecto para presidir el alto cuerpo un año más, el tercero consecutivo.

“Este ha sido un año muy particular según como se mire. Por un lado, se pasó rápido y también cuando uno se pone a hacer una retrospectiva de todo lo que ha pasado nos damos cuenta de que fue muy intenso, porque evidentemente tuvimos que estar muy atentos a cuál fue la evolución o involución de la pandemia”.

“Hemos salvado el primer momento, que fue de gran incertidumbre, porque las medidas tomadas por el Gobierno nacional y replicadas por el Gobierno provincial, que nos llevó a casi todo el Poder Judicial a adoptar la solución lógica de fijar un período de feria extraordinaria que inicialmente fue de 15 días y luego se fue prorrogando cuando vimos que la cosa se extendía. Desde ese momento, tuvimos que diseñar un plan de retorno de actividad paulatino, que nos permitiera prestar el servicio normalmente sin resentir la salubridad”.

—¿Cómo fue el paso a la virtualidad en el Poder Judicial?

—Al comienzo formulamos un diseño y replanteo. Afortunadamente, contamos con un área especializada que es la Dirección de Informática que estaba abocada al desarrollo de un software a mediano plazo para tratar de mediar el transito al expediente digital, pero en el medio tuvimos que idear algo que nos permitiera en lo inmediato tener una herramienta para hacer las presentaciones y certificaciones virtuales, y así facilitar un esquema de turnos.

Este sistema se encuentra de manera similar al proceso que han utilizado otras entidades y de esta manera logramos poner en funcionamiento el servicio de Justicia”.

—¿Cree que funcionó la virtualidad en este sentido?

—Yo creo que sí.

—¿Cuáles de estos cambios cree que ha llegado para quedarse en la Justicia?

—Este sistema que se llama Forum, que nació como algo transitorio, pero que evidentemente ha sido una muestra de hacia dónde vamos y creo que este va a ser un módulo que se va a incorporar al programa macro que se está trabajando, y en un futuro inmediato lo podremos usar y así podremos transitar esta transición de formato papel al digital.

—¿En cuánto tiempo se cumplirá el objetivo de pasar del papel a lo digital?

—Creemos que en dos o tres años se podría dar. En febrero hemos lanzado un proyecto sobre estos plazos, que se vio un poco alterado por la pandemia. Pero a la vez recibió un fuerte impulso con la necesidad de idear este mecanismo con este programa Forum.

—¿Qué espera para el 2021 en el STJ?

—Una cosa es lo que nos proponemos y anhelamos y otra lo que pueda llegar a suceder. Nosotros anhelamos poder concretar el plan de acción que hemos diagramado en el presupuesto, terminar las obras en ejecución y encarar nuevas miradas con dependencias. También esperamos cumplir con las coberturas de las vacantes que por ahí se van produciendo. Y culminar con la implementación del Código Procesal Penal, y poder ir logrando las adecuaciones tecnológicas del caso y cumplir con esas acciones.

—¿Cómo está hoy la Justicia en Corrientes?

—Creo que está bien en términos generales, pues todos los fueros están funcionando correctamente y la producción en términos de causas ha sido relativamente normal. Hemos logrado una actividad similar a la de años anteriores, pero esto se ha dado en casi todos los sectores. Puede haber planteos o cuestionamientos, pero la idea es canalizarlos con los resortes institucionales que tenemos.