Guiño de Fernández a CFK: “La Justicia no funciona bien”

El presidente Alberto Fernández aprovechó este jueves el anuncio del acuerdo con Rusia por la vacuna Sputnik V contra el coronavirus para respaldar el ataque a la Justicia, particularmente a la Corte Suprema, que hizo el miércoles la vicepresidente Cristina Kirchner.

“Lo que dijo ayer (por el miércoles) Cristina es un llamado de atención para todos. La Justicia no está funcionando bien en Argentina, lo vengo diciendo hace muchos años. Y no se trata de preservar los derechos de alguien que eventualmente esté sometido a la Justicia. El planteo es muchísimo más profundo”, afirmó. Y agregó: “Comparto mucho de lo que planteó porque es una mirada objetiva de lo que está pasando en la Justicia que no logramos resolver, porque la Justicia tiene una lógica corporativa que la hace impermeable a cualquier posibilidad de cambio. Y eso hay que modificarlo porque está claro que no está funcionando”.

Puso una vez más como ejemplo la causa por la explosión en la fábrica militar de Río Tercero, que fue elevada a juicio oral más de 20 años después: “¿Eso es que la Justicia anda bien?”, preguntó Fernández, quien dijo que no quería hablar de un nombre en particular, justo en momentos en que el kirchnerismo salió a defender a Amado Boudou, tras la ratificación de su condena en la causa Ciccone. “En el Poder Ejecutivo y Legislativo muchas veces nos revisamos y cambiamos cosas. Sería muy bueno que el Poder Judicial use esa vocación corporativa para mejorarse, porque está funcionando mal”, insistió el mandatario.

(AG)