El goyano Kevin Zenon junto con la preselección argentina

El goyano Kevin Zenon será parte del seleccionado argentino sub 20 que volverá a los entrenamientos el próximo lunes de acuerdo a la lista que dio a conocer el entrenador, Fernando Batista.

Con vistas al torneo Sudamericano de la categoría previsto para fines de febrero y principios de marzo del año que viene, los juveniles comenzarán la preparación con 32 jugadores en el predio de la AFA en Ezeiza.

Zenon (19 años) milita actualmente en Unión de Santa Fe. “Jugaba en San Ramón, el equipo de mi barrio, estábamos por participar del Federal C, fue ahí donde me vieron y me trajeron a probar a Unión”. recordó el juvenil en una nota que le realizó “Soy Deportes”.

El desembarco al equipo santafesino fue hace tres años. “Llegué en sexta división, debuté con Boca en Ezeiza, con Francisco ‘Pancho’ Bladi”.

“Ya en 2020 Madelón (exentrenador de Unión) me llevó a la pretemporada con primera”, en tanto que el debut en primera división se dio con un nuevo DT: Juan Manuel Azconzábal. El ‘Vasco’ me llamó aparte y me dijo que sabía que no era mi posición pero que quería probarme ahí”, recordó sobre el pedido que le realizó para marcar la punta izquierda. Luego llegaran los refuerzos y el goyano volvió a su posición, tomando el sector izquierdo de la mitad del campo.

Alternó en Copa y le tocó jugar mucho por el torneo, siempre es una de las primeras opciones de cambio para el entrenador que sabe que Zenon le aporta dinámica, buen juego, pase y un buen remate.