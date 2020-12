Concejo: sesionará el viernes y hoy se reúnen con Hacienda

El Concejo Deliberante volverá al recinto el viernes para aprobar el presupuesto municipal y la tarifaria 2021, tras el despacho que se obtendrían de los dos expedientes el miércoles en un cónclave de comisión. En tanto, hoy los concejales se reúnen con funcionarios de Hacienda para terminar de analizar los números propuestos.

“Mañana (por hoy) vamos a tener una reunión con Hacienda para tratar el tema del presupuesto municipal y la tarifaria. Y seguramente el viernes vamos a sesiones, ya que el miércoles vamos a convocar a las reuniones de comisiones. Este es el itinerario”, informó a El Litoral el presidente del Concejo Deliberante, el radical Alfredo Vallejos.

En cuanto a la posibilidad de que el presupuesto que contempla para el 2021 $6.854.600.182 y la tarifaria sean aprobados el viernes señaló que “creería que sí junto con otros temas que también estaríamos aprobando ese día”, pero aclaró que “si es que obtenemos despacho el miércoles, el viernes se aprobarían”.

En lo que respecta a los puntos que se analizarán hoy en la reunión con el secretario de Hacienda de la Comuna Marcelo Corrales manifestó “la idea es evaluar el presupuesto y las notas que se habían tomado en la primera reunión. Es la oportunidad que hay para consultar alguna duda sobre lo proyectado”.

Mientras que en relación a la tarifaria que propone un incremento en torno al 38 % dijo que “vamos a tener la oportunidad de profundizar algunas cuestiones, ya que había tomado nota de lo manifestado en la audiencia pública”.

Se debe tener presente que en la audiencia pública participaron la Defensoría de los Vecinos y la Asociación de la Producción, Industria y Comercio (Apicc), y coincidieron en la necesidad de un mayor análisis por rubro debido a la situación sanitaria.

En tanto, el concejal José Salinas del Frente de Todos, destacó que en la reunión con Corrales que llevarán adelante hoy abordarán en especial el presupuesto municipal y la tarifaria 2021. “En general hay algunos números que todavía quedan sin cerrar, que tendrían que explicarnos, por ejemplo en lo referente a los aumentos salariales proyectados”, dijo Salinas.

“También tenemos inquietudes sobre la consolidación de deuda con la Caja Municipal que no está muy definido, tiene que revisarse mejor. Hay algunas cuestiones de números que se tienen que revisar con más profundidad”.

Además en lo que respecta a la tarifaria 2021 señaló que “tenemos algunas dudas sobre los incrementos en los mobiliarios que rondan el 40% , hemos expresadas algunas consideraciones pero no han sido escuchadas y en consecuencia esto va a seguir su curso, lo mismo sucederá con la tasa de inspección por lo que creo que van a salir así como están y van a incidir en el general de la gente el año que viene, con un boleto a $40 y con tasas entre el 40 y hasta el 60% de incremento”. Y prosiguió diciendo que “se mantuvieron tranquilos en lo que respecta a los casinos y a las financieras que nosotros consideramos que deben regular un poco más, ya que son las que permanecieron todo el año abiertos, les fue mejor que a todos y es como que tienen más premio que el resto”. Por último y en referencia al acompañamiento de los proyectos de presupuesto y tarifaria Salinas manifestó que “en general vamos a votar a favor, pero en particular donde hemos hecho hincapié y no se nos escuchó votaremos en disidencia”.

Vale resaltar que Vallejos en declaraciones a la prensa destacó la unidad de los concejales en el marco de un año de emergencia sanitaria, el trabajo coordinado con el intendente, Eduardo Tassano y el diálogo permanente entre los ediles.

Cabe recordar que las sesiones extraordinarias del Concejo Deliberante se extenderán hasta el 22 de enero, dado las instancias que debe cumplirse con el tratamiento del incremento de la tarifa del servicio del transporte urbano de pasajeros cuya audiencia pública se realizará el lunes 21 de diciembre ante la remisión del proyecto del ejecutivo que propone una tarifa de $44, la Cetuc pidió $53.

Y mientras desde el Ejecutivo Municipal sostienen que se debe avanzar con un incremento para mantener el servicio considerando la situación económica, la oposición no acompañará ningún tipo de incrementos, los concejales José Romero Brisco, del Partido Autonomista, y Esteban “Toto” Ibáñez, del Partido Nuevo, se abroquelaron y buscan acompañamiento para que viajar en el transporte urbano no valga más de $40.

