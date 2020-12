“Podemos ganar en todo el país”, la arenga de Negri y Larreta

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo ayer que la unidad de Juntos por el Cambio (JxC) “no está en riesgo”, pero advirtió que “hay que cuidarla todos los días en cada distrito, en cada municipio, en todas las provincias”, al participar de una cumbre partidaria junto al titular del bloque de diputados de la alianza opositora, Mario Negri.

Rodríguez Larreta y Negri coincidieron en afirmar que en los próximos comicios “podemos ganar la elección en todo el país”.

“Hay que regarla todos los días”, sostuvo Rodríguez Larreta en una reunión virtual encabezada por Negri, en la que participaron más de mil dirigentes del espacio de todo el país, sostuvo un comunicado del legislador.

Rodríguez Larreta consideró que “es un golazo la unidad de Juntos por el Cambio” y manifestó que “estamos más unidos que nunca luego de un año muy difícil para todos los argentinos”. “Se ha trabajado muy bien en el Congreso nacional”, expresó y sostuvo que “lo mismo en las conducciones partidarias y en la gestión”.

Por otra parte, afirmó que “la discusión de la coparticipación no puede ser unilateral” y expresó que “la jurisprudencia de la Corte ha sido en general favorable para los distritos”.

Negri, por su parte, dijo que “nuestra prioridad es la unidad en la diversidad” y afirmó que “la elección de 2021 nos hace poner la energía en tratar de equilibrar el poder”.

“Argentina va a terminar cayendo en un gran pozo si no logramos poner límites a los que buscan ir por todo”, dijo el diputado radical y destacó que “el valor de la unidad ya no es patrimonio únicamente de los dirigentes, es una demanda de la sociedad para que no se siga desequilibrando el poder” en el país.

