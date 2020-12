Stanovnik con Valdés y Tassano: “Espero que los legisladores se jueguen por la vida”

El arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik, se mostró esperanzado de que los senadores nacionales por Corrientes “se jueguen por la vida y no por la muerte” a la hora de votar el proyecto de legalización del aborto. Lo dijo tras salir de una reunión con el gobernador Gustavo Valdés, a quien visitó en Casa de Gobierno con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

“Que se jueguen por la vida y no por la muerte. Que no maten para salvar a otro, así de simple. Que voten conforme a su conciencia y que después escuchen al sentir de Corrientes respecto de la vida. El Dios en el que nosotros creemos es una persona, no una idea solamente. Enganchó nuestro destino con el de él. Es un Dios que nos acompaña en todo momento, no que resuelve mágicamente los problemas. Por eso es que si tenemos que cuidar al otro, lo hagamos. Debemos apelar a la solidaridad nuestra” dijo Stanovnik al referirse al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

No obstante, y ante la posibilidad de que la iniciativa tenga el voto afirmativo de la mayoría de los senadores nacionales, aseguró que la posición de la Iglesia será clara: “Si prospera la ley del aborto, la Iglesia deberá ubicarse y acompañar a las personas que requieran de esa práctica, a pesar de que nunca estará de acuerdo con esa legislación”.

El religioso confirmó además que se va a celebrar una misa en el patio central del hospital de campaña “donde van a poder estar las personas que están dentro del establecimiento. Es un gesto que lo pidió la dirección del hospital, porque la ciencia va de la mano de la fe, y viceversa. No las podemos contraponer, porque debemos crear un diálogo entre la inteligencia y la fe” dijo.

El arzobispo de Corrientes aprovechó también para referirse a las enseñanzas que deja la pandemia. En ese sentido, aseguró que “toda prueba humana debe ser algo que nos lleve a tratarnos mejor entre nosotros y a relacionarnos de mejor manera con nuestro ambiente. Esta pandemia es providencial porque bajó la marea y dejó al descubierto un mundo totalmente desigual que ahora lo sufrimos. Por eso debemos aprender a convivir de una mejor manera, ya sea de forma económica o social”.

Con Valdés

Valdés recibió la visita de monseñor Andrés Stanovnik en su despacho privado, a pocos días de celebrarse la Navidad. Ambos dialogaron sobre el particular año transcurrido en materia sanitaria, y los desafíos que vendrán.

“A pocos días de que celebremos Nochebuena y Navidad, recibí al arzobispo de Corrientes”, contó el mandatario, a través de su cuenta de Twitter.

Por otro lado, dio cuenta de que juntos analizaron la coyuntura sanitaria atravesada en este 2020, el cambio de paradigma realizado y vislumbraron circunstancias para el año venidero. “Dialogamos sobre este año tan particular, los desafíos que nos impuso y cambios que nos dejará”, expuso.

En la oportunidad, además, el Gobernador obsequió al arzobispo la imagen de la Virgen de Itatí, tallada en madera.

Con Tassano

Como ya es costumbre en estas épocas del año, el intendente, el viceintendente y el arzobispo de Corrientes compartieron un encuentro ameno en el que primó el diálogo y donde se evidenció la buena relación existente entre ellos.

Como cada año, en la antesala de las fiestas de Navidad, el arzobispo de Corrientes, monseñor Andrés Stanovnik, visitó al intendente Eduardo Tassano, quien estuvo acompañado por el viceintendente, Emilio Lanari. En la ocasión, como ya es habitual desde el inicio de la gestión municipal, se llevó adelante un encuentro ameno en el que primó el diálogo y el respeto recíproco.

“Para nosotros la visita del arzobispo es un honor, y tiene que ver con que compartimos la devoción y la religiosidad del pueblo correntino, especialmente en la Capital, donde hemos estado en mucho eventos con monseñor. Por eso, esta visita es un honor, es muy gratificante y nos insta a seguir trabajando mucho y muy fuerte por nuestro pueblo”, expresó Tassano.

“Es una visita para saludarlos para Navidad y Año Nuevo, fiestas que son tan caras a nuestro pueblo, en especial al pueblo correntino, que tiene una tradición hermosa como es la confección del pesebre junto con el árbol de Navidad”, dijo por su parte el arzobispo de Corrientes. “Creo que es por eso que desde hace años venimos organizando el Ñande Navidad Poraité, que en los últimos años el arzobispado realizó en conjunto con el área de Cultura de la Municipalidad”, recordó luego.

“En este año difícil, como dice el monseñor, hemos tratado de generar un poco de alegría y paz, abogando siempre para que vengan tiempos mejores”, acotó el Intendente.

Juntos

“Estar con nuestro pastor es realmente fantástico, al escucharlo uno aprende permanentemente”, consideró Lanari. “De igual forma estamos compenetrados con los objetivos, para lo cual estuvimos trabajando juntos en temas tan importantes como, por ejemplo, la prevención y el tratamiento de las adicciones”, ejemplificó.

“En ese aspecto hay que mencionar que el monseñor encabeza una cruzada difícil, pero en la cual todos estamos juntos, por eso es destacable estar hoy acá junto con el Intendente y al arzobispo, bregando porque esta Navidad y el próximo año sean mucho mejores”, se esperanzó el Viceintendente.

Mensaje de navidad

“El mensaje para los correntinos es que Navidad es ‘Dios por Nosotros’, no como una frase sino como una persona. Dios se hizo parte de nuestra historia, a Dios lo podemos ver, tocar y oír, se hizo palabra, es un peregrino porque sabe que solos no podemos”, reflexionó finalmente el arzobispo.