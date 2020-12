Valdés se inmunizó con la Sputnik V y abogó por la vacunación para vencer la covid-19

En el hospital de campaña de Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés recibió la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V. “Es una buena noticia. Este es el primer paso que damos para poder recuperarnos. Empezamos la campaña de vacunación hoy (por ayer) en el hospital de campaña y mañana continuamos en el interior”, aseguró.

Minutos después de haber recibido la aplicación de la vacuna contra el coronavirus, Sputnik V, el primer mandatario en contacto con la prensa indicó que “hay que vacunarse, no existe mejor manera de prevenir que aplicando la vacuna”.

“El camino es la vacunación y mientras tanto avanzamos con la adquisición de suero equino que cuando esté habilitado por la Anmat, lo vamos a traer para el hospital de campaña”, sostuvo.

En este marco, Valdés en dúplex entre Canal 5TV y Radio Sudamericana dijo que “hay una campaña del miedo en relación a la efectividad de la vacuna. Creo que son los intereses, esta vacuna es sumamente efectiva, la trajo la República Argentina y hoy estamos aplicando en todo el territorio nacional”, subrayó.

“Cada uno tiene su responsabilidad, si yo supiera que la vacuna no es efectiva no me la pondría. Tenemos que evitar que muera la gente y la única manera es la vacuna, aparte del distanciamiento social, lavarse las manos y usar el barbijo”, continuó.

“Es una polémica que va a durar poco tiempo, porque la vacuna realmente va a ser efectiva. Esta vacuna (Sputnik V) y las otras están dando resultados o sino no las estarían dando al mundo”, manifestó Valdés y luego aseguró: “Por lo pronto, no me duele nada y estoy en perfecto estado”.

El jefe del Ejecutivo provincial advirtió que “falta mucho, no hay que relajarse porque llegó la vacuna, hay que relajarse cuando tengamos las terapias intensivas vacías y no tengamos más muertes por covid”.

Respecto de la cantidad de vacunas que llegarán a Corrientes, el gobernador Valdés expresó: “Llegaron las dosis que nos correspondía por número de habitantes. Hay que seguir esperando porque el mundo está distribuyendo el resto de las vacunas para que a todo el resto les llegue”.

Por último, anticipó que “inmediatamente se está comenzando con el plan de vacunación en Capital y mañana (por hoy) en el interior. Vamos a llegar a Goya, Bella Vista, Curuzú, siempre que no haya problemas con la conservación”.