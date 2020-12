Las hijas de Diego iniciaron el reclamo por la herencia

Más Info

El abogado de “Dieguito” pidió investigar a cada médico

El abogado del hijo menor de Diego Armando Maradona aseguró el miércoles último que los investigadores de la muerte del exfutbolista deberán determinar “la responsabilidad” de cada uno de los médicos que actuaron en su último tratamiento, en tanto que el defensor del neurocirujano Leopoldo Luque afirmó que “está colaborando” con la justicia. “Hubo golpes en su cabeza por un accidente que tuvo en ése lugar (por la casa del barrio san Andrés, donde murió), donde no se lo trató, no se le dio la medicación para el corazón que se le tenía que dar y no se le hizo ningún estudio de lo que se comprometió en el acta cuando se salió de la Clínica de Olivos”, describió a la prensa el letrado Mario Baudry.

“En principio, hay responsabilidad por negligencia de los profesionales que actuaron. Hay que determinarlo en la causa. Hubo muchos profesionales intervinientes. Tenemos que ver la responsabilidad de cada uno de ellos”, afirmó el abogado y funcionario provincial.