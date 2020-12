Por el feriado, el martes no habrá recolección de residuos ni cementerios

El próximo lunes 7 de diciembre es feriado puente y el martes 8 de diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción de María, dos días no laborables. Por tal motivo, desde la Secretaría de Ambiente informaron que el día lunes habrá recolección normal en todos los turnos, mientras que el martes no se prestará el servicio. Por lo tanto, se solicita a la ciudadanía no sacar los residuos ese día.

La Caja Municipal de Préstamos -Brasil 1269- funcionará el día lunes 7 con un servicio de guardia de 8 a 14 para el pago de multas y secuestros, como también de impuestos municipales, servicios (agua, luz, teléfono) y otros. En tanto que el martes 8 permanecerá cerrada.

El Tribunal de Faltas Municipal atenderá ambos días, tanto el 7 como el 8 de diciembre, con una guardia de 9 a 16 para trámites de secuestros comunes.

En lo que refiere a los cementerios, tanto el San Juan Bautista y el San Isidro permanecerán cerrados al público y no se permitirán visitas. Desde el municipio garantizan la atención con guardias en la Dirección de Defunciones, de 7 a 18 en la oficina de calle 25 de Mayo 1178. También aseguran que se prestará el servicio de inhumaciones y traslados.

Por su lado. los Mercados de Productos Frescos y Abasto el día 7 de diciembre atenderán medio día, de 7 a 14, y el 8 permanecerán cerrados. En los paseos de compras la atención será normal, de 9 a 17. Y las Ferias de la Ciudad continuarán con su cronograma habitual.

Tampoco habrá servicio de cobro del estacionamiento medido, ni abrirán los Centros de Informes Turísticos. Las actividades se retomarán el día miércoles 9.