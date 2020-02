Con el inicio de clases se inaugurará un nuevo jardín en el Esperanza

En pleno receso escolar avanzan las obras en unos 400 establecimientos educativos ubicados en diferentes puntos de la provincia y están próximas a terminar. De hecho, a casi un mes para que empiecen las clases, el Ministerio de Educación prepara la habilitación de 38 nuevos edificios: cinco jardines de infantes y 33 escuelas.

“Con el inicio del ciclo lectivo tenemos previsto inaugurar un total de 38 obras de edificios escolares completamente nuevos y por una cuestión de agenda no se podrá inaugurar todo en la misma semana, aunque sí se habilitarán esos espacios”, explicó aEl Litoralel director de Infraestructura Escolar, Emilio Breard.

Entre las nuevas obras anunciadas figuran cinco jardines de infantes, uno de los cuales se encuentra en el populoso barrio Esperanza, que ahora contará con un moderno edificio para Nivel Inicial que está integrado por seis salitas.

Se trata, además, de una moderna edificación levantada con el método conocido mundialmente como “steel frame”, que son construcciones rápidas realizadas en seco. Así lo detalló el funcionario, quien además precisó: “El nuevo jardín del barrio Esperanza tiene seis salas y se espera que la inauguración se realice con la apertura del ciclo lectivo. Las obras fueron financiadas por Nación y contaron con la revisión técnica provincial. No es el único, debido a que en total son cinco los nuevos jardines que tenemos previsto inaugurar: tres en Virasoro, uno en Itá Ibaté y el mencionado en Capital. Todos ellos forman parte del programa nacional de los 3.000 jardines”, indicó el referente de Infraestructura.

Mientras tanto, avanza la construcción de edificios para el Nivel Inicial en el barrio Santa Catalina, en Monte Caseros y Curuzú Cuatiá.

Escuelas

En total son 38 los edificios escolares que se estrenarán durante este año. Todos ellos se caracterizan por ser construcciones nuevas, o bien renovaciones completas.

Mientras tanto, siguen las tratativas con el Ministerio de Educación de la Nación a fin de dar continuidad a las edificaciones más grandes como las de la Escuela Portuaria de Vías Navegables.

“Por atrasos en los pagos de las obras, nos reunimos con los responsables del Ministerio de Educación de Nación, quienes nos aseguraron que van a seguir con las obras iniciadas y regularizar la situación hasta terminarlas. En este sentido, uno de los pedidos fue para proseguir con la segunda etapa de obras en la Escuela Portuaria que quedó pendiente. Recibimos el compromiso de continuidad, pero hasta ahora no tenemos novedades”.

También se realizan las licitaciones para una primera tanda de cien escuelas, que integran un total de 400 obras planificadas para el periodo 2020-2021. “Estamos cerrando un paquete importante de obras en cien escuelas”, señaló Breard.

En este sentido, luego de una licitación, avanzan las negociaciones para adjudicar la construcción de dos escuelas que se ubicarán en el Ponce y en el Santa Catalina, barrios populosos y que necesitaban un establecimiento educativo.