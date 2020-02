Estacionamiento medido: desde hoy rigen las nuevas tarifas, pero de lunes a viernes

Tras las capacitaciones que recibieron los operadores del estacionamiento medido el sábado, desde hoy se aplicarán tarifas diferenciales por estacionar en el casco céntrico. Los autos radicados en Corrientes con patente al día abonarán $20; los autos radicados en Corrientes sin patente al día, $30, y los no radicados en Corrientes deberán abonar $40.

Además, la Comuna con cartelería, ratifica la decisión de que el sistema de cobro no funcionará los sábados, a pesar de los reclamos de los operadores, ya que esto implica la reducción de una jornada laboral, efecto que se agudiza los fines de semana largo.

Desde hoy comienzan a regir las nuevas tarifas del estacionamiento medido en la ciudad, y en este contexto El Litoral dialogó con Claudio Romero, referente del sector de tarjeteros, sobre las nuevas medidas y dijo que “desde mañana (por hoy) rigen los nuevos costos: $20, $30, $40 y en estos días iban a terminar de introducir los cambios en los dispositivos móviles”.

En relación a la capacitación que recibieron el sábado, por los cambios que rigen desde hoy, dijo que “en primer lugar, durante las primeras semanas vamos a informar a los conductores sobre los nuevos costos a fin de evitar problemas entre lo que piensa que tiene que pagar y lo que refleja el ticket”.

“Además, también informaremos que las consultas o reclamos deben hacerlas en la Agencia Correntina de Recaudación (Acor), ubicada en avenida La Paz al 2400 o llamar a la línea municipal gratuita 0800-5555-6864, ya que nosotros no contamos con ningún tipo de información”, aclaró.

Software

Si bien desde la Comuna explicaron que los dispositivos móviles no sufrirán demasiada modificaciones tras la implementación de las nuevas tarifas, Romero explicó a El Litoral que “antes de que se decidan estos cambios, en la mayoría de las máquinas ya aparecía si el auto estaba radicado o no en la ciudad. Lo nuevo -y que algunas máquinas ya tenían- esta semana es el detalle de si el coche tiene o no deuda, pero con el monto de $20 todavía. Y tras estas modificaciones en el sistema, los chicos comenzaron a observar mejor los tickets y se dieron cuenta de que hay muchos autos que no están radicados acá y otro tanto que tienen deuda”.

“En el microcentro por lo general dejan sus autos por horas y son las personas que trabajan en la administración pública y en la Justicia. Mientras que en las cuadras aledañas lo hacen las personas que vienen a hacer algún trámite y se quedan media hora o una hora, no más de eso”.

Y en este sentido, Romero aclaró que “muchos conductores piensan que nosotros estamos obligados a dejarlos que ellos estacionen cinco minutos para que bajen algo o cosas similares, cuando eso no es obligación nuestra y a veces este tipo de cosas es solo una gentileza que tenemos”.

Por último, también Romero comentó que la Comuna avanza con la instalación de cartelería informativa sobre el estacionamiento medido, en la cual se avisa que el cobro rige de lunes a viernes solamente. “Los sábados no rige y quedó descartado, porque la Comuna quiere darle un descanso a la gente que todo los días abona el estacionamiento”, concluyó.

Vale resaltar que los operadores del estacionamiento perciben el 40 por ciento del costo de la hora de estacionamiento, por lo que sólo incrementarán sus ganancias en el caso de que los vehículos tengan deuda o no estén radicados en Corrientes, caso contrarió deberán seguir cumpliendo con las horas que exige la Comuna para preservar su fuente de trabajo que también implica un plus de 3.500 pesos, lo que resulta insuficiente dada la situación económica actual.

Y también se debe considerar que con esta nueva medida además se logrará que muchos conductores regularicen su situación de pago ante Acor.