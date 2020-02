Remises: leve repunte nocturno en las jornadas de carnaval

En medio de un panorama de escasa demanda, los remiseros advierten que tuvieron un leve repunte durante las jornadas de carnaval. Tal como esperaban para sobrellevar un febrero habitualmente difícil, los viajes al corsódromo empujan la actividad y compensan parcialmente lo que se da de lunes a viernes.

Consultado sobre esta situación, el referente de la Asociación de Remiseros de Corrientes, Juan Castillo, dijo a El Litoral que “de día la demanda es baja, pero mejora un poco a la noche los fines de semana por los carnavales”. Según señalaron desde el sector, el movimiento es medianamente similar al de años anteriores, pero con la posibilidad de aceptar más viajes por cuestiones de tiempo.

En este sentido, Castillo señaló que “este año mejoró bastante el tema de la circulación hasta el corsódromo, se tarda menos y eso es bueno para nosotros”. De acuerdo a lo que comentaron los trabajadores del volante, en años anteriores no convenía muchas veces hacer los viajes porque las demoras eran extensas y no permitían hacer otros viajes en ese tiempo, además del gasto de combustible.

Los remiseros esperan que el movimiento nocturno durante los fines de semana se mantengan hasta que terminen los carnavales oficiales, llegando así a marzo, mes del inicio del ciclo lectivo. Más allá de esto, creen que la demanda se normalizará recién para abril, mientras esperan que no haya nuevos aumentos en los precios de los combustibles, tras la postergación hecha por el Gobierno nacional para el mes que viene.