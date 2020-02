¿Condena a muerte a los ciclistas? ¿Suicidio de los ciclistas?

En la ciudad de Corrientes hay muchos automotores. En los últimos años se han multiplicado las motocicletas, que son solución para muchas familias de escasos recursos, pero generan numerosos accidentes, en las que las víctimas son los motociclistas. Pero esta situación, de por sí ya muy delicada, se ha agravado en los últimos meses con el aumento sensible de los ciclistas, un medio que se difunde en el mundo.

Lo que sorprende y preocupa es que los ciclistas nunca tienen espejo retrovisor para ver quién viene detrás. La mayoría ni siquiera tiene un “ojo de gato” o señal luminosa alguna que lo identifique desde atrás. Con la cantidad de calles que tienen deficiente iluminación, por falta de artefactos o sombras de árboles, el riesgo de muerte para los conductores es infinito.

Las autoridades municipales deben tomar cartas en el asunto. Es su responsabilidad. Pero hay una falta total de control de tránsito. Debe tomar medidas para exigir a los ciclistas que tengan elementos luminosos elementales que permitan visualizarlos en zonas con poca iluminación, y exigir su cumplimiento. Si así no se hiciere los accidentes fatales para los ciclistas serán frecuentes.

Estamos a tiempo. Como vecino, alerto y prevengo. No se debe perder tiempo.

Por Dios, que los ciclistas tomen conciencia del peligro y que los funcionarios municipales asuman la mayor responsabilidad para garantizar la seguridad de todos en el tránsito.

Un vecino preocupado.