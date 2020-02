Aumentan las muertes por el coronavirus en China

La provincia china en el epicentro del brote del coronavirus reportó ayer un aumento récord del número de muertos, así como miles de infectados más, el resultado de un nuevo método de diagnóstico, mientras que Japón se convirtió en el tercer lugar fuera de la China continental donde fallece una persona.

La epidemia está sometiendo al liderazgo comunista chino a una de sus mayores pruebas en años, ha provocado una contracción en la segunda mayor economía mundial y llevó a una purga de burócratas provinciales. Asimismo, se ha propagado en más de una veintena de lugares fuera de la China continental.

Japón confirmó su primer fallecido por el coronavirus -una octogenaria residente en la prefectura de Kanagawa, cerca de Tokio-, que se sumó a dos decesos previos en Hong Kong y Filipinas.

Las autoridades sanitarias de la provincia de Hubei dijeron que murieron 242 personas por el virus, lo que constituye el aumento diario más rápido desde que se identificó el patógeno en diciembre en la capital provincial, Wuhan. El número total de fallecidos en China asciende ya a 1.367.

El alza, que se conoció días después de que el máximo asesor médico de China indicara que la epidemia podría concluir en abril, frenó los avances en las bolsas mundiales. No obstante, parece que se debió en gran medida a un cambio en la metodología.

Antes, Hubei solo había permitido que las infecciones se confirmaran mediante pruebas de ácido ribonucleico (ARN), que pueden tardar días en procesarse. El ARN lleva información genética que permite la identificación de virus.

Ahora se han empezado a usar también tomografías computarizadas (TC), que ofrecen imágenes de los pulmones, indicó la comisión de salud de Hubei, para identificar casos y aislarlos más rápidamente.

Como resultado, se reportaron ayer otros 14.840 casos solo en la provincia, frente a los 2.015 en todo el país del día anterior. Si se excluyen los confirmados usando los nuevos métodos, la cifra de casos nuevos creció en solo 1.508.

“Entendemos que la nueva definición de los casos amplía la red e incluye no solo a los confirmados por laboratorio, sino también a casos diagnosticados clínicamente basados en síntomas y exposición”, comentó el portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tarik Jasarevic, a Reuters.

La nueva metodología solo está siendo usada en Hubei.

En total hay unos 60.000 infectados, la inmensa mayoría en China.

La consultora Capital Economics dijo que el aumento de muertes no apunta necesariamente a una aceleración en la propagación del brote, sino más bien a una infravaloración previa de su avance.