Luciano Pereyra estará en Corrientes con sus éxitos y también con lo nuevo

Luciano Pereyra, uno de los artistas más importantes de la música popular de Argentina estará mañana en el anfiteatro Cocomarola. Durante el show, el artista hará un repaso por los éxitos de su carrera musical, pero además presentará su disco Te Estás Enamorando de Mí y el nuevo corte Me Mentiste.

Porque Aún te Amo, Chaupi y Qué Suerte Tiene Él, son algunas de las canciones que sonarán mañana en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola durante el concierto de Luciano Pereyra, quien llega al Taragüí a días de haber lanzado oficialmente su nuevo sencillo: Me Mentiste.

El artista, oriundo de la ciudad de Luján viene a Corrientes a contagiar su alegría y romanticismo y promete un show para “distraernos del ruido cotidiano, reírnos y bailar”.

“La música sana, los conciertos tienen el poder de transformar la energía negativa en energía positiva, por eso me gusta tanto salir de gira, lo disfruto mucho, pero también disfruto mucho volver a mi casa y pasar tiempo con mi familia y afectos más cercanos”, dijo días atrás durante una charla con diario El Litoral en la que también aseguró: “El amor familiar es el éxito” y agregó que profesionalmente ser exitoso es poder vivir de lo que a uno le gusta y poder compartirlo.

Luciano viene de recorrer Latinoamérica y el interior del país batiendo récords de conciertos con localidades agotadas en el estadio Luna Park y en el Teatro Gran Rex.

Mañana estará en la Capital Nacional del Carnaval en el marco de la fiesta de Momo, que este año tiene como empresa organizadora a Ake Music.

Desde la firma -cuyo representante es Aquiles Sojo- aseguran que Corrientes es una plaza estratégica e ideal para poder acercar espectáculos de renombre y por eso decidieron apostar a artistas de la talla de Pereyra, que hace varios años no visitaba suelo correntino.

Las entradas para el concierto ya están a la venta y se las puede adquirir en fullticket.com.ar y en el punto de venta de plaza Vera.