Q.E.P.D.

Falleció el 15/02/2020. Su esposa Adriana Fernández Solari, sus hijos Silvina, Diego, Jorge y Florencia. Sus nietos Paula, Bruno, Nacho y Vicky participan con dolor su fallecimiento y agradecen las muestras de cariño recibidas. c/638

†

JORGE ALBERTO COSTA

Q.E.P.D.

Mario A. Abraham, Delia Busellato de Abraham y sus hijos Mario A. y Flia., Delia Inés y José Enrique participan con profundo pesar su fallecimiento, rogando una oración en su memoria y pidiendo para Adriana, sus hijos Jorge, Silvina y familia la gracia de la cristiana resignación. c/863

†

Dr. JORGE COSTA

Q.E.P.D.

Rubén Serebrinsky y participa con profundo pesar su fallecimiento, acompaña a su esposa e hijos y ruega una oración en su memoria. c/640

†

Dr. JORGE COSTA

Q.E.P.D.

Jorge Raúl Delfino e Inés Marinesco participan con gran pesar su fallecimiento, rogando por su eterno descanso y acompañan con afecto a su familia en este triste momento. c/639

†

Dr. JORGE ALBERTO COSTA

Q.E.P.D.

Directivos y personal de Seoane Riera y Cía. SRL participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y nietos en tan difícil momento. Elevan una oración por su eterno descanso. c/862

†

JORGE A. COSTA

Q.E.P.D.

Irene M. C. de Sanabria, junto a sus hijos y nietos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Adriana, Jorgito y Silvina, recordando y valorando a Jorge como amigo, médico y gran ser humano. c/641

†

Dr. JORGE COSTA

Q.E.P.D.

Sofí, Cacho, Belén, Josefina, Juan Esteban, Marisol, Martina y Jazmín Huerta participan con gran dolor el fallecimiento del querido Jorge. Elevan una oración y acompañan a Adriana, Silvina y familia Jorgito y familia en tan doloroso momento. c/623

†

Dr. JORGE COSTA

Q.E.P.D.

Julián Jorge Gorrochategui y Flia. acompañan a su familia en el dolor y elevan una oración en su memoria. c/612

†

Dr. JORGE ALBERTO COSTA

Q.E.P.D.

El RC. Río Paraná Corrientes, despide con hondo pesar a quien fuera presidente de nuestro club. c/612

†

Dr. JORGE ALBERTO COSTA

Q.E.P.D.

Lila Sansserri, Graciela Sansserri de Dufort y Loira Dufort Sansserri despiden al excelente profesional y querido médico de la familia, rogando a Jesús Misericordioso por el descanso en paz de su alma y resignación cristiana para sus deudos. c/633

†

Dr. JORGE ALBERTO COSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/02/2020. Ana E. Leconte con gran pena participa el fallecimiento de su apreciado colega. Abraza a su esposa Adriana e hijos con todo afecto y eleva oraciones por el eterno descanso de su alma. c/636

†

Dr. JORGE ALBERTO COSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/02/2020. Carlos María Botello y Emma G. Ward de Botello, sus hijos y nietos, participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañando a su querida familia con mucho cariño en este triste momento, rogando por su eterno descanso una oración en su memoria. c/615

†

JORGE ALBERTO COSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/02/2020. El doctor Emilio A. Lanari Zubiaur, y su Sra. esposa Silvia Camino Pujol participan con profundo dolor de su fallecimiento rogando por el eterno descanso de su alma y acompañando a su familia en tan doloroso momento. c/616

†

Dr. JORGE ALBERTO COSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/02/2020. Isabel C. de Fagetti, sus hijos y nietos, lamentan profundamente su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso. c/628

†

JORGE ALBERTO COSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/02/2020. Alejandro Abraham, Graciela Zaimakis de Abraham, hijos y nietos participan la partida al Reino del Padre de quien fuera en la tierra digno hijo suyo, gran ser humano de vida pródiga en buenos ejemplos que dejó su estela de luz en todos los caminos que tránsito, como esposo, como padre, como profesional, como profesor, como amigo y tantos otros, hasta como artista donde su alma desplego sus últimas bondades. Abrazamos con el corazón a Adri, hijos y nietos. c/632

†

Dr. JORGE COSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/02/2020. Querido Jorge sentimos un profundo dolor por tu inesperada partida. Excelente profesional, ser humano excepcional y gran esposo y padre, pero sobre todo, por lo que vamos a notar tu ausencia, es porque fuiste para nuestra familia, un amigo incondicional. Acompañamos a su amor Adriana y a sus hijos Silvana y Jorge (h.) y rogamos oraciones en tu querida memoria. Patricia, Liliana, Sebastián, José y Norita Gastiasoro Solari. c/642

†

Dr. JORGE COSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/02/2020. Tus primas María Esther, María Antonia Fernández Solari. Participan con hondo pesar su fallecimiento. Pero dejaste los mejores recuerdos de tus actos de generosidad solidaridad y de gran calidad humana, a pesar de estar jubilado seguiste ejerciendo la medicina para acompañar en el dolor a tus pacientes. Rogamos a Dios lo acoja en su Reino, dé cristiana resignación a su esposa e hijos. Que descanse en paz y brille para él la luz que no tiene fin. c/624

†

Dr. JORGE COSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/02/2020. Roberto Gómez Coll, su esposa Mirtha Roselló, hijos y nietos, participan con mucho dolor el fallecimiento de su querido amigo y ruegan oraciones en su memoria, acompañando y deseando resignación para su hermosa familia. c/637

†

JORGE ALBERTO COSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/02/2020. Jorge Félix Gómez, Ma. Antonieta Danuzzo de Gómez, hijos, nietos y bisnietos participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a la querida Adriana, a sus hijos y nietos con gran cariño. c/924

†

JORGE ALBERTO COSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/02/2020. José María Botello, Ma. Antonieta Gómez D. de Botello y sus hijos, Juan Ignacio, Paula y Juan Ramón Albornoz y nietos Santiago, Trinidad, Francisco, Josefina y Agustín, despiden con mucha tristeza al medico, amigo y persona ejemplar. Acompañamos con mucho cariño a la querida Adriana, Jorgito y Silvina con muchísimo cariño. c/924

†

JORGE COSTA

Q.E.P.D.

Eduardo Porta e Isabel, participan el fallecimiento de su querido amigo Jorge y acompañan a Adriana e hijos en esta difícil y triste circunstancia. c/617

†

JORGE ALBERTO COSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/02/2020. La Asociación de Amigos del Museo Provincial de Bellas Artes Juan R. Vidal, despiden con gran pesar al esposo de Adriana Fernández Solari, miembro fundamental de nuestra asociación y amigo incondicional de nuestro equipo. Oremos por su alma y por su querida familia ante irreparable pérdida. c/924

†

JORGE ALBERTO COSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/02/2020. La Asociación Cooperadora del Hospital Escuela General San Martín, despide con profunda tristeza al querido doctor Costa, ex jefe del Servicio de Cardiología y permanente colaborador y amigo de esta Asociación. Que brille para él la luz que no tiene fin. Amén. c/924

†

Dr. JORGE COSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/02/2020. Ricardo G. Leconte y María Teresa Mendiondo de Leconte y familia, participan su fallecimiento y piden una oración en su memoria. c/923

†

Prof. Dr. JORGE

ALBERTO COSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 16/02/2020. El Dr. Elio Redcozub participa con profundo dolor el fallecimiento del distinguido colega y amigo y acompaña a sus apreciados familiares en este triste momento. c/635

†

Prof. Dr. JORGE

ALBERTO COSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 16/02/2020. Los docentes de la cátedra de Farmacología de la Facultad de Medicina participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a sus familiares en tan doloroso momento y ruegan una oración en su memoria. c/613

†

Dr. JORGE ALBERTO COSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 16/02/2020. Ernesto A. Canga (a) junto a su esposa Mirta Alicia Reilly (a) participan su fallecimiento y acompañan en este doloroso trance a Adriana, Silvina y Jorgito. Amigo Jorge que en paz descanses. c/643

†

Dr. JORGE ALBERTO COSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 16/02/2020. Norma B. de Trotti y Flia. despiden a un gran amigo y a un admirable médico y acompañamos a Adriana, Silvina y Jorgito en tan doloroso momento. Que descanses en paz, querido Jorge. c/864

†

Dr. JORGE ALBERTO COSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 16/02/2020. La Comisión Directiva del Colegio Médico de Corrientes participa con profundo pesar su fallecimiento y ruega por su eterno descanso.

†

Prof. JORGE ALBERTO COSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 16/02/2020. El señor secretario académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, Prof. Juan José Di Bernardo, participa con gran pesar el fallecimiento del ex profesor titular de esta Casa, solicitando oraciones en su memoria y resignación a sus familiares. c/619

†

Prof. JORGE ALBERTO COSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 16/02/2020. El señor decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, Prof. Gerardo Omar Larroza, participa con profundo pesar el fallecimiento del ex profesor titular de esta Casa, rogando al Altísimo otorgue resignación a sus familiares. c/619

†

Dr. JORGE ALBERTO COSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 16 de febrero de 2020. Víctor Hugo Maidana, Teresita García de Maidana, con sus hijos y nietos, participan, profundamente conmovidos, su inesperado fallecimiento. Lo despiden con sincero afecto y gratitud por su generosa atención como médico de la familia y elevan plegarias por su eterno descanso en la paz de Nuestro Señor. Acompañan y abrazan a su querida esposa Adriana, a sus hijos Jorgito y Silvina y a sus nietos con su afecto y oraciones. Que el Señor les dé cristiana resignación. c/626

†

Dr. JORGE ALBERTO COSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/02/2020. “Todo el que cree en Mí no morirá para siempre”. Mabel Alicia Muzzio participa con profundo pesar el fallecimiento del querido amigo Jorge y acompaña con todo cariño a Adriana, Silvina y Flia., y Jorgito y Flia., en estos momentos de tanto dolor. Brille para él la luz que no tiene fin. c/622

†

JORGE COSTA

Q.E.P.D.

Participamos con mucho pesar tu partida. Te recordaremos por siempre. Claudia y Ma. del Huerto, Romero Luciano y Tomás Medina. c/620

†

JORGE ALBERTO COSTA

Q.E.P.D.

Ricardo Carbajal y María Elina Rossetti, Alejandro Carbajal y Flia., María Laura y Andrés Carbajal y Flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. c/861

†

Prof. JORGE A. COSTA

Q.E.P.D.

Ricardo Torres y Ada Husulak despiden con mucho dolor a este extraordinario ex profesor, inestimable amigo y gran artista. Rezamos por él y el consuelo de su adorable familia. c/621

†

Dr. JORGE ALBERTO COSTA

Q.E.P.D.

Miguel Ignacio Alegre, su esposa María Ester Guerrero Leconte, hijos y nietos, participan con hondo pesar su fallecimiento, y acompañan a Adriana, Silvina y Jorgito en este doloroso momento, rogando una oración en su memoria. c/614