Comenzó la competencia de Momo en el Nolo Alías y las comparsas estuvieron a medias

Verónica Echezarraga

vechezarraga@ellitoral.com.ar

Con nueva empresa organizadora (Ake Music), galpones de comparsas mejorados y un sistema de compras novedoso para Corrientes (cashless), comenzó el viernes en el Corsódromo Nolo Alías la edición 2020 de los Carnavales Correntinos. La competencia promete diversión, pero también tensión, y es que ya en la noche inaugural se empezó a hablar de impugnaciones y otros asuntos que podrían complicar el escrutinio. Notablemente superior a sus pares, la comparsa Sapucay (campeona 2019) fue la vedette de la primera fecha. En tanto que la agrupación musical Imperio Bahiano busca defender el título que por primera vez alcanzó el año pasado.

Contar el carnaval de Corrientes no es tarea fácil porque son tantas las aristas que presenta, que relatarlas demandaría muchas páginas e incluso así, la historia estaría incompleta. Esto podría explicarse en analogía con el cuerpo humano, dado que cada célula es importante para el funcionamiento de la totalidad. En el caso de los carnavales cada detalle hace al traje, y cada traje hace a su comparsa y son las comparsas y agrupaciones las que seducen a locales y turistas para que llenen las tribunas y esta fiesta se sostenga en el tiempo.

Pero para que los comparseros con sus trajes puedan lucirse en la avenida deben darse una serie de acuerdos y compromisos previos entre referentes de distintos organismos públicos y privados, locales, regionales y hasta nacionales.

Es por todo eso que lo que sigue será apenas un pantallazo general del inicio de esta competencia que para el 2020 tiene previstas 14 noches (10 desfiles en el corsódromo y 4 shows en el anfiteatro Cocomarola).

La del viernes fue una velada inaugural típica, pero con novedades. Sucede que previamente al tradicional corte de cintas por parte de autoridades locales, provinciales y de la empresa organizadora, el gobernador Gustavo Valdés dejó formalmente habilitados los remozados galpones de las comparsas Ara Berá, Sapucay y Arandú Beleza.

Por otra parte, es también una triste tradición que la primera noche de carnaval las comparsas salgan a medias y eso sucedió el viernes en todos los casos. Unas más y otras menos, pero lo cierto es que los espaldares sin terminar y hasta la ausencia de carros y figuras fue una constante en la avenida de Momo. Esta falencia hace que la mayoría de los fanáticos de la fiesta prefieran esperan para asistir recién durante el segundo o tercer fin de semana.

Campeona 2019

Con propuestas simples pero refinadas y claras la comparsa Sapucay, que en este 2020 cumple 4 décadas de carnaval, viene cosechando triunfos desde hace tiempo y en esta oportunidad parece pretender repetir la historia con su tema “Sapucay del Iberá”.

La del viernes fue una buena pasada, teniendo en cuenta que sus competidoras no estuvieron a la altura de la Capital Nacional del Carnaval. En Sapucay del Iberá, la comparsa del Gallo muestra la fauna y la flora típicas de uno de los mayores humedales del mundo.

Su paleta de colores basada en los elementos aire, tierra, fuego y agua sumada a una excelente y lujosa caracterización de animales y plantas, convirtieron a Sapucay en una comparsa para mirar con atención desde el ingreso de su comisión de frente (Espíritus Ancestrales), la gran bastonera Jimena Colignon (El Lucero del Alba) y el portaestandarte Hugo Espinoza hasta el final con la escuela de samba y su bastonera Gabriela Ceballos Bertero (Guacamayo).

Justamente, el papel de la bastonera de Sapucay merece un párrafo aparte debido a que la propuesta artística que llevó el viernes a la avenida de Momo podría ser cuestionada teniendo en cuenta que en todo momento la joven estuvo acompañada por un grupo de baile y ello impedía diferenciarla como bailarina.

Si bien el puesto de bastonera de escuela de samba es históricamente uno de los más importantes, este año eso se potencia debido a que las que ocupan dichos lugares en las cuatro comparsas son reconocidas profesionales de la danza. Por lo tanto los ojos carnavaleros estarán especialmente puestos en esta parte del espectáculo.

La comparsa del Gallo se mostró (a simple vista) relativamente completa y prolija, con grupos llamativos, como por ejemplo el de los monos, los yacarés, también los Sapuquines convertidos en abejas, avispas y hormigas fueron muy aplaudidos por las tribunas, tanto como uno de los pequeños que durante su desfile fue hablando al público en lengua de señas.

En cuanto a solistas se destacaron figuras como Marcos Romero representando a El Creador, también Carina Lencinas que además de bailar desfilaba personificando teatralmente (y con su vestuario) a una coral y le seguía La Curiyú, interpretada por Trinidad Perrota. La Garza Real Florencia Balbis y Ángeles Pitrantueno (La Flor del Irupé) son también figuras que se destacan en la comparsa.

Los que por su simpatía e histrionismo siempre logran destacarse (no importa el vestuario que usen) son Victoria March y Alfredo Ojeda, a quienes este año les tocó ser comadrejas.

Sapucay cuenta también con comparseros que años anteriores tuvieron papeles destacados en otras comparsas, este es el caso del actual rey del carnaval Matías Núñez (ex Arandú Beleza) que representa al Dorado; la actual reina de Corrientes, Anabel Córdoba, que personifica a la Mariposa Monarca (ex Arandú) y María José Canteros (también ex Arandú).

Agrupación campeona

Por primera vez en su historia, Imperio Bahiano se alzó en el 2019 con el título de Mejor Agrupación Musical y este 2020 intentará retener el título con su propuesta “Imperio All Inclusive, subite al crucero de la alegría”, aunque en la noche inaugural fue protagonista del primer “roce” carnestolendo debido a que la agrupación Kamandukahia presentó una impugnación por considerar que la formación de corso estaba conformada por cuatro grupos de baile cuando el reglamento permite hasta tres. Ayer, al cierre de esta edición “Las 4 C” resolvían si impugnaban o no.

Pero este no fue el único inconveniente que tuvo que sortear la campeona debido a que su ingreso a la calzada se vio demorado por fallas en el sonido, pero una vez solucionado el problema salió a la avenida con una propuesta artística clara y entretenida con figuras como su portaestandarte Juan José Luque, también en el final la solista Andrea Torres y la imponente bastonera que logró una muy buena performance, Carolina Fernandez. Por segundo año consecutivo Imperio apostó por el enganchado tecno que el año pasado tan buenos resultados le generó.

Universo

Ara Berá es en la Capital correntina sinónimo de carnaval, tanto por su historia, como por sus figuras, sus premios y sus impecables propuestas artísticas, entre otras cosas. Pero de un tiempo a esta parte la comparsa del Rayo no logra sobresalir y esto fue justamente lo que pasó el viernes durante la noche inaugural de la fiesta de Momo.

El tema elegido “Universo Ara Berá” tuvo una pasada opaca, deslucida y difícil de entender. Fue una propuesta compleja (al igual que la presentada el año pasado) en la que parecen haber buenos y malos y una batalla por salvar a la Tierra. A las dificultades para comprender el relato, se suma el hecho de que se evidenció la ausencia de figuras muy importantes de la comparsa, como es el caso del portaestandarte Mauro Polich, cuya falta fue reemplazada por tres portaestandartes que acompañaron a la gran bastonera y actual reina del Carnaval Maira Acst y en la apertura (además de la comisión de frente que representó a las Constelaciones) estuvo Maru Mambrín personificando a la heroína Emma. Otras ausencias notables fueron la del ex rey del Carnaval Darío Harper y el Mejor Traje 2019, Emanuel Gómez.

Al igual que Sapucay, Ara Berá cuenta este año con figuras que hasta el 2019 salían en otras comparsas como es el caso de la chaqueña Lara Bochle (ex Sapucay) y Rocío Senon (ex Arandú Beleza).

Algunas de las que resaltan en la avenida al paso del Rayo son la chaqueña Agostina Casavechia, la ex bastonera de escuela de samba Elena Ojeda, quien fuera años atrás reina del Carnaval Agostina Liotti y María José Maciel, que al igual que el año pasado representa a la heroína Titania.

Con trajes imponentes en los carros se destaca la figura de Daniel Pacella y más atrás en la carroza de Dragón, Meliza Valenzuela y Alfredo Acevedo.

En el cierre de la comparsa brilla la bastonera Constanza Plano, quien varias veces fue Mejor Bastonera (con la agrupación musical Kamandukahia) y también reina del Carnaval. El viernes junto con la Universidad del Sonido y el portabandera Francisco (Pancho) Benítez, la bailarina se convirtió en uno de los puntos más altos de Ara Berá.

La noche

La noche inaugural dejó mucho de que hablar, por ejemplo en el caso de la comparsa Copacabana y su festejo por los 60 años de carnaval, se puede decir que propuso unos primeros bloques deslucidos, pero que se fue potenciando hacia el final hasta llegar a un cierre caliente con la bastonera Melisa Torres, quien volvió y pretende recuperar el título para su comparsa.

Arandú Beleza y su tema “Nadie duerma” en el que a través de una historia teatral aborda la temática de la violencia de género con una buena comisión de frente y a nivel vestuario un crecimiento respecto de años anteriores, aunque evidenció la falta de gente. Su bastonera Macarena Balderrama parece decidida a dar pelea a sus pares.

Con respecto a las agrupaciones musicales hay que decir que todas apostaron a repetir repertorios respecto de años anteriores, posiblemente porque ya descubrieron cuáles son los temas más efectivos para entretener a las tribunas.

Samba Total con sus “Décadas musicales” fue prolija y divertida y su bastonera Etelvina Bravo sacudió la avenida con una propuesta artística imponente.

Sambanda presentó “Sambarock” y tuvo la difícil tarea de abrir la noche de corsos con muy poca gente en las tribunas, lo que jugó en contra de la agrupación, e incluso complicó a su bastonera Dayana Reichembach, quien tuvo mejores noches. Tras su paso por la avenida, Dayana fue centro de una polémica debido al diseño de su traje que daba la impresión de exhibir parte del pezón, situación por la cual la comparsera debió salir a sus redes sociales a explicar que se trataba de un efecto generado por el atuendo.

Kamandukahia para este año eligió el tema “Volver al Futuro” y llamó la atención con un carro de apertura que llevaba un auto simulando ser el Delorean de la película. La selección musical no fue acertada, ya que no tenía mucha relación con el film, incluso la agrupación optó por tomar de Imperio Bahiano el uso de música tecno.

Una de las últimas agrupaciones en salir a la avenida el viernes fue Samba Show, que para este año propuso la Revolución del Uruguay, tema que le garantizó un repertorio muy entretenido y logró algunas mejoras respecto del año pasado.

Ayer, al cierre de esta edición tenía lugar la segunda noche de competencia en el Nolo Alías en tanto que hoy será el show de comparsas en el anfiteatro Cocomarola.