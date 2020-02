Morales no cree que el Gobierno impulse la intervención federal a la Justicia jujeña

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dijo que es “inconstitucional” el proyecto que presentó el senador nacional del Frente de Todos, Guillermo Snopek, que pide declarar la intervención federal por un año del Poder Judicial de Jujuy, y aclaró que no cree “que el Gobierno nacional esté en esto”.

“No creo que el Gobierno nacional esté en esto, más allá de que (con Alberto Fernández) tenemos opiniones diferentes en relación a este tema y lo hemos hablado. Yo le informé sobre una serie de situaciones de las que no estaba informado”, dijo Morales en diálogo con radio Mitre.

Snopek presentó un proyecto de ley para declarar la intervención federal por un año del Poder Judicial de Jujuy, que gobierna el radical de Juntos por el Cambio.

Morales aclaró que “el proyecto sería inconstitucional” porque “pretenden poner un interventor que pueda remover jueces, sin cumplir con el mandato constitucional del juicio político”.

“Vamos a defender la autonomía de la provincia de Jujuy y la independencia del Poder Judicial. No vamos a permitir esa intromisión y menos que se garantice la impunidad”, advirtió Morales.

Sobre la presentación que hizo en el Senado Snopek, quien además de ser su contrincante político es su cuñado, Morales aseguró: “No me sorprende porque hay un embate muy fuerte desde hace varios años, pero últimamente se profundizó, con relación a la liberación de Milagro Sala”.

“Ha habido muchos embates en relación a la liberación de Milagro Sala, que es un tema complejo porque está en manos de la Justicia”, detalló Morales.