Cristian Núñez jugó unos minutos en un amistoso de Boca Unidos

El delantero chaqueño Cristian Núñez participó de los últimos minutos de la práctica de fútbol que realizaron ayer los jugadores que no fueron titulares en el empate 2 a 2 ante Sportivo Belgrano, en San Francisco, ante Curne de Resistencia.

La suspensión de cuatro fechas que recibió por su expulsión en Pronunciamiento, y una fascitis plantar que le apareció en la pretemporada, complicaron el regreso de Cristian Núñez al equipo de Boca Unidos, que hoy lo necesita más que nunca para afrontar el último y decisivo tramo de la etapa clasificatoria del torneo Federal A.

Este año, el goleador histórico de Boca Unidos en los torneos de ascenso de la AFA jugó sólo el partido de ida en Formosa ante San Martín, por la fase preliminar regional de la Copa Argentina, ocasión en que contribuyó con un gol a la victoria de su equipo.

Frente a Sportivo Belgrano de San Francisco ya estaba habilitado al purgar la suspensión que tenía, pero todavía no estaba recuperado del todo de la fascitis que lo aqueja en el pie izquierdo. En la víspera, el cuerpo técnico lo probó en los últimos minutos del amistoso ante Curne, por lo que habrá que ver en la práctica de hoy si tiene alguna molestia.

En caso de responder favorablemente, Núñez podría ser tenido en cuenta para el partido del domingo, cuando Boca Unidos reciba a las 20 a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, por la vigésima primera fecha del Federal A.

Por su parte, los que jugaron en San Francisco realizaron trabajos de fuerza con el preparador físico Cristian Fernández.

El plantel no cuenta con jugadores suspendidos y entre los lesionados, el único que todavía se encuentra realizando trabajo diferenciado es Fernando Allocco, que en la derrota en Santa Inés ante Crucero del Norte (1 a 0) sufrió un pequeño desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda.

El zaguero central tendría para algunos días más de recuperación, por lo que es muy difícil que llegue para este domingo, y recién estaría en condiciones de ser tenido en cuenta para el partido en Villa Ramallo ante Defensores de Belgrano.

Cabe señalar que el mediocampista Matías Espíndola ya está recuperado del traumatismo sufrido en la tibia en el partido contra Unión de Sunchales (derrota por 2 a 1), por lo que se encuentra entrenando a la par del resto del plantel.